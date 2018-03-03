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Yalanpedia

Prof. Dr. , ’nın yasaklanmasını yorumladı: Oradaki tarih bilgileri yanlıştır

Yalanpedia
Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde göstermeye çalıştı. Uyarıları dikkate almadı. Gerçek dışı iddiaları nedeniyle siteye erişim yasaklandı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği "1'inci Dünya Savaşı ve Günümüz Perspektifinden Ortadoğu' konulu söyleşide, 'nın yasaklanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Söyleşide konuşmacı olarak yer alan ve tarih eğitimi ile ilgili eleştiride bulunan Prof. Dr. Ortaylı, Wikipedia'nın yanlış bilgilerle dolu olduğunu vurguladı. Ortaylı, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Doğru dürüst tarih öğreneceksin. Öğrenmek isteyenler ansiklopedilerden bakmaya başlasınlar. WhatsApplardan tarih öğrenmeye kalkmayın. Elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, niye oynadığınızı bilmiyorum. Fakat orada tarih ödevi hazırlamaya kalkıyorlar, yanlıştır. Bu Wikipedia'yı yasakladılar, belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır."
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