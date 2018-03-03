Yalanpedia

Dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye'yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde göstermeye çalıştı. Uyarılarıdikkate almadı. Gerçek dışı iddiaları nedeniyle siteye erişim yasaklandı. Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlberOrtaylı, İzmit Belediyesi'nin düzenlediği "1'inci Dünya Savaşı ve Günümüz Perspektifinden Ortadoğu' konulu söyleşide, Wikipedia'nın yasaklanmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Söyleşide konuşmacı olarak yer alan ve tarih eğitimi ile ilgili eleştiride bulunan Prof. Dr. Ortaylı, Wikipedia'nın yanlış bilgilerle dolu olduğunu vurguladı. Ortaylı, konuylailgili şu açıklamaları yaptı: "Doğru dürüst tarih öğreneceksin. Öğrenmek isteyenler ansiklopedilerden bakmayabaşlasınlar. WhatsApplardantarih öğrenmeye kalkmayın.Elinize alıp bütün günoynuyorsunuz, niye oynadığınızıbilmiyorum. Fakat orada tarihödevi hazırlamaya kalkıyorlar,yanlıştır. Bu Wikipedia'yıyasakladılar, belki kapatılmasıayıp bir şeydir ama oradaki tarihbilgileri yanlıştır."
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