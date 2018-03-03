Türkiye'den Fransa'ya kritik telefon!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Le Drian, görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Le Drian, görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.
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