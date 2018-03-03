;
Yol Durumu
  1. TSK'dan Afrin açıklaması
  2. FETÖ'den aranan firari savcı yakalandı!

Türkiye'den Fransa'ya kritik telefon!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Türkiyeden Fransaya kritik telefon!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Le Drian, görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

  • 03 Mart 2018, Cumartesi 14:27
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar