Türkiye'den Fransa'ya kritik telefon!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Le Drian, görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgedeki gelişmeleri ele aldı.