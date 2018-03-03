Başbakan Yıldırım: Bugün Afrin, yarın...

AK Parti Konya İl Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili "Mehmetçik Afrin'de destan yazıyor. Raco'yu da teröristlerden temizledi" dedi.

Başbakan Yıldırım kongredeki konuşmasında, "Afrin çevrelenmiş durumda. Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçik'imiz; özel harekatçılar, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve ÖSO'ya ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bir terör tehdidi varsa o bizim için hedeftir. Bugün Afrin yarın bir başka yer" ifadelerini kullandı.

Başbakan'ın açıklamalarından satırbaşları:

ADIM ADIM AFRİN'E...

Sınırlarımıza yakın bölgelerin tamamını terör yuvalarından temizledik. Şimdi Mehmetçiğimiz, özel harekatçılar, jandarma, polisimiz, Özgür Suriye Ordusu'na ait yiğitler adım adım Afrin'e ilerliyor. Nerede bu ülkenin sınırlarına, milletin can ve mal güvenliğine yönelik bir tehdit olursa orada oluruz ve o tehdidi bertaraf ederiz.

ABD'YE ÜSTÜ KAPALI UYARI

Bu operasyonlar aslında Avrupa'nın da barışı içindir. Dünyadaki küresel barış için de gereklidir. Terörle işbirliği yapanlar bölgede barışı tehlikeye atıyor. Meşru bir devlet terör örgütleriyle işbirliği yapamaz. Terör örgütlerine sempati besleyenlerin eline kan bulaşır.



"SEÇİM İTTİFAKI İLE HER ŞEY ŞEFFAF OLACAK"

Referandum kampanyasında cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlatırken siyaset anlayışımızda önemli değişiklikler olacağını söylemiştik. Cumhur ittifakı ile genel seçimlerde de birlik ve beraberliği sağlayacağız. Seçim ittifakını düzenleyen kanun teklifini Meclis'e verdik. Bu ittifak çalışmalarını yasal zemine kavuşturuyoruz. Baraj iki partinin aldığı toplam oy üzerinden yapılacak. Geçmiş dönemde yapılan gizli kapaklı ittifaklara gerek kalmayacak. Her şey şeffaf olacak.

"14 DİREKLİ ÇATI İTTİFAKINI ONLAR KURDU"

Ana muhalefet partisi buna da itiraz ediyor. Efendim 'Bu bir koalisyondur' diyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlayın, kapı kapı dolaşarak gizli ittifak yapan kimdi, bunlardı. 14 direkli çatı ittifakını kim kurdu, bunlar.