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8 şehit verdiğimiz Keltepe'de kahraman Mehmetçik böyle savaştı

'nda /'lı teröristler, 1083 rakımlı tepede Mehmetçiğe haince saldırdı fakat askerimiz teröristlere geçit vermedi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medya hesabından o nın görüntülerini yayınladı.

8 şehit verdiğimiz Keltepede kahraman Mehmetçik böyle savaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Halep şehrine bağlı kırsalında terör örgütlerine karşı yürüttüğü harekatın 42. güne girildi. Harekatın 41. gününde acıya boğuldu.

'UÇAKLARIMIZ BİZİ VURSUN! BİZLE BERABER TERÖRİSTLER DE ÖLSÜN'
100'ü aşkın / 'lı terörist olumsuz hava koşullarından yararlanarak tünellerden 1083 rakımlı tepeye sızma girişiminde bulundu. Ağır silahlarla gerçekleştirilen sızma girişimine Mehmetçikkahramanca karşı koydu. 22 terörist öldürüldü, 2'si sağ ele geçirildi. Çarpışmalar şiddetlendi, 8 Mehmet şehit düştü, 26'sı yaralandı ama 1083 rakımlı tepede teröristlere geçit verilmedi.

sırasında ATAK helikopterleri ve F-16'lar bölgeyi yoğun atış altına aldı. İşte tam bu sırada bir Türk komutan kahramanca bir çağrıda bulundu. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, o kahraman komutanın çağrısını katıldığı Habertürk TV'de anlattı. Birkaç gündür bölgeye çöreklenmiş bir sisin olduğunu belirten Ağar, bu sisin görüşü çok azalttığını, göz gözü görmez hale geldiğini söyledi ve şunları dile getirdi:

HAREKATTA SEMBOL OLABİLECEK BİR ÖRNEK
Terör örgütü bu sisten yararlanarak tünellerden askerimize yaklaştı. Kahraman komutanımızın bir çağrısı var. 'Uçaklarımız bizi vursun. Bizim şehadetimizle birlikte teröristler de ölsün.' Bu söz harekatta sembol olabilecek örneklerden biri.

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 14:13
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