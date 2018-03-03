Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kırsalına son yılların tek seferdeki en büyük sevkıyatı gerçekleştirildi.
TSK son yılların en büyük sevkiyatını gerçekleştirdi
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