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TSK son yılların en büyük sevkiyatını gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kırsalına son yılların tek seferdeki en büyük sevkıyatı gerçekleştirildi.

  • 03 Mart 2018, Cumartesi 15:13
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