Diyarbakır'da terör örgütünün 13 sığınağı bulundu







Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında 28 Şubat tarihinde başlanan operasyon, bugün sabah saat 06.00'da sona erdi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında, örgüte ait 13 sığınak içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile bol miktarda yaşam ve gıda maddesi bulundu. Ayrıca Lice ilçesi kırsalında bir menfeze tuzaklanan 200 kilogramlık el yapımı patlayıcı tespit edilerek yerinde imha edildi.