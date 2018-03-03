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Darbecilerin avukatı gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen İstanbul polisi bazı darbeci subayların avukatı olarak bilinen ’na kayıtlı ’ı gözaltına aldı.

Darbecilerin avukatı gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren bazı subayların avukatlığını yapan ve ile bazı yayın organlarında soruşturma ve davalarını eleştiren açıklamaları ile dikkat çeken avukat 'da gözaltına alındı.

ALGI ÇALIŞMASI YAPTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 'na kayıtlı avukat Uçar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. sosyal medya hesabından özellikle ByLock, ankesörlü telefon aramaları ve itirafçı beyanlarının FETÖ dava ile soruşturmalarında delil olamayacağına ilişkin algı çalışması yapması ile biliniyor.

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  • 03 Mart 2018, Cumartesi 15:29
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