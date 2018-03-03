Darbecilerin avukatı gözaltına alındı

15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren bazı subayların avukatlığını yapan ve sosyal medya ile bazı yayın organlarında FETÖ soruşturma ve davalarını eleştiren açıklamaları ile dikkat çeken avukat Kemal Uçar İstanbul'da gözaltına alındı.

ALGI ÇALIŞMASI YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından bir soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Uçar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Kemal Uçar sosyal medya hesabından özellikle ByLock, ankesörlü telefon aramaları ve itirafçı beyanlarının FETÖ dava ile soruşturmalarında delil olamayacağına ilişkin algı çalışması yapması ile biliniyor.