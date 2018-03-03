Raco’ya girdik

Afrin'eZeytin Dalı Harekâtı'nın 42. gününde Raco'ya girildi. Batı cephesindeki kritik beldeye bu sabah başlatılan operasyona Özel Kuvvetler'de görevli askerlerimiz ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri katıldı. Operasyonu yerinde takip eden Reuters haber ajansı, çok sayıda fotoğraf geçti. Yayınlanan karelerde sisler içinde ilerleyen ÖSO unsurları göze çarptı. Cepheden ilk zafer haberi saatler sonra geldi, Raco'nun kuzeyindeki Mesekanlı ve Mamalı köyleri YPG'li teröristlerden temizlendi. Güneydeki Atamanlı/Osmanlı Köyü de aynı dakikalarda alındı. Mesekanlı ve Mamalı köylerinde çekilen ilk görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
ARALIKSIZ HAVA HAREKATI Görüntülerde, sokaklardaki terörist cesetleri göze çarptı. İlerleyen saatlerde ÖSO'nun Raco belde merkezine girdiği ve şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. İlerleme sırasında, önceki gün sekiz askerin şehit düştüğü 1083 rakımlı Kel Tepe de ele geçirildi. Ayrıca Türk savaş uçakları gün boyunca terör mevzilerine hava harekâtları düzenledi. Bombalanan alanlardan yükselen duman, Hatay sınır hattından da görüldü.
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