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O tepeyi aldık

Bir grup terörist , yoğun sisten faydalandı. ’deki 1083 rakımlı ’ye sızmaya kalktı

O tepeyi aldık
Mehmetçik, önceki gece 'de bir destan daha yazdı. 80-100 kadar PKK/YPG'li terörist, Hassa'nın karşısındaki 'ye sızmaya kalkıştı. Hepsi dersini aldı.

Göğüs göğüse çarpışan kahramanlarımız, hainlere göz açtırmadı. 8 şehit verdi ama tepeyi ele geçirmeyi başardı. Teröristlerden 73'ünün de çatışmada öldüğü anlaşıldı.
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