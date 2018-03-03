Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika ziyaretini Twitter üzerinden değerlendirdi

Ziyarete ilişkin fotoğrafları da paylaşan Erdoğan, "Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretimiz, oldukça verimli geçen görüşme ve temaslarımızla olumlu bir havada gerçekleşti. Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz." ifadesini kullandı.
Ziyaretinin ilk durağı olan ve 500 yıllık kardeşlik bağları bulunan Cezayir'i, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrar adası olarak gördüklerini bildiren Erdoğan, "Cezayir ile inşallah dostluğumuzu her alanda artıracak, özellikle yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
"BU MUHABBETİ ASLA KARŞILIKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"
Moritanya'da da bilhassa sağlık, tarım, medya ve insani yardım gibi alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu görüşlerini paylaştı:
"Özel sektörümüzün de Moritanya'ya yatırımlarını artırmasıyla ilişkilerimizi 'kazan-kazan' esasına dayalı şekilde geliştirmek niyetindeyiz. Afrika'nın örnek ülkelerinden olan Senegal ile uzun yıllara dayanan, siyasi ve ticari alandaki iyi ilişkilerimizi pekiştirmek de önceliklerimiz arasındadır. Afrika'yla ticaret hacmimizi artırmak kadar dengede tutmak da bizim için önemlidir. Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğim Mali'nin de siyasi ve ekonomik istikrarı için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bunun yanında kültürel ve ticari ilişkilerimizi de pekiştirerek kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Afrika ziyaretimizde büyük hüsnükabul gördük, samimiyet ve dostlukla karşılaştık. Bu muhabbeti asla karşılıksız bırakmayacağız. Biz, hiçbir ayrım yapmadan Afrika'yı ve Afrikalı kardeşlerimizi seviyoruz."
Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'yi kapsayan Afrika ziyaretimiz, oldukça verimli geçen görüşme ve temaslarımızla olumlu bir havada gerçekleşti.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 3 Mart 2018
Biz, yeni bir dünya düzeni kurulurken Afrika ile birlikte yürümek istiyoruz.
Ziyaretimizin ilk durağı, 500 yıllık kardeşlik bağlarımız bulunan Cezayir'i, bölgenin siyasi ve ekonomik istikrar adası olarak görüyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 3 Mart 2018
Cezayir ile inşallah dostluğumuzu her alanda artıracak, özellikle yatırımlar konusunda çok daha iyi bir noktaya geleceğiz. pic.twitter.com/QgCGjuGtH5
Moritanya'da bilhassa sağlık, tarım, medya ve insani yardım gibi alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi planlıyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 3 Mart 2018
Özel sektörümüzün de Moritanya'ya yatırımlarını artırmasıyla, ilişkilerimizi "kazan-kazan" esasına dayalı şekilde geliştirmek niyetindeyiz. pic.twitter.com/w83V6UYwfv
Afrika'nın örnek ülkelerinden olan Senegal ile uzun yıllara dayanan, siyasi ve ticari alandaki iyi ilişkilerimizi pekiştirmek de önceliklerimiz arasındadır.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 3 Mart 2018
Afrika'yla ticaret hacmimizi artırmak kadar dengede tutmak da bizim için önemlidir. pic.twitter.com/3n6Qy2DGJL
Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirdiğim Mali'nin de siyasi ve ekonomik istikrarı için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 3 Mart 2018
Bunun yanında kültürel ve ticari ilişkilerimizi de pekiştirerek kardeşliğimizi güçlendireceğiz. pic.twitter.com/7Y0b27yq0C
Afrika ziyaretimizde büyük hüsnükabul gördük; samimiyet ve dostlukla karşılaştık. Bu muhabbeti asla karşılıksız bırakmayacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 3 Mart 2018
Biz, hiç bir ayrım yapmadan Afrika'yı ve Afrikalı kardeşlerimizi seviyoruz.
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