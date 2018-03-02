Uğur Dündar ile CHP'li Mudanya Belediyesi arasında "Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil"krizi çıktı.
Halk Arenası programında; Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi konuk etmek isteyen Uğur Dündar, CHP'li Mudanya Belediyesi'nin izin vermemesi nedeniyle programını iptal etti.
İNADINA PROGRAMI YAPACAK
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a Twitter'dan tepki gösteren Dündar, şu anda bir tarih veremediğini ancak ilerleyen dönemlerde Mudanya'da açık havada Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil'le birlikte program yapacaklarını söyledi.
"KİMSEYE YAĞ ÇEKMEDİK"
Uğur Dündar, CHP'li başkana tepki tweet'lerinde ifa "Kimseye yağ çekmedik, çekmeyiz!" desine de yer verdi.
CHP'DE ELEŞTİRİYE İZİN YOK
Girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Lideri, Yılmaz Özdil tarafından da sert bir dille eleştiriliyordu.
kalan karakter 1000
ben uğur dündarı sevmiyorum
Chp ,2019 seçimlerinden sonra marijinal partiler grubuna katılır 6 oktan geriye hiç bir şey kalmaz!!
Yiyin birbirinizi, oooh!
chp nin savunduğu basın özgürlüğü bu olsa gerek bunu yasaklamayı ak partili belediye yapsaydı bazı ları yalara izlere düşerdi sulogan atarlardı basın özgürlüğü diye
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.