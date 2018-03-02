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'a sansürü

Mudanya'da Halk Arenası programını yapmak isteyen , Yalova milletvekili 'yi konuk etmek istemesi nedeniyle 'li belediye tarafından engellendi.

Uğur Dündara CHP sansürü

ile 'li Mudanya Belediyesi arasında " ve Yılmaz Özdil"krizi çıktı.

Halk Arenası programında; Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi konuk etmek isteyen Uğur Dündar, CHP'li Mudanya Belediyesi'nin izin vermemesi nedeniyle programını iptal etti.

İNADINA PROGRAMI YAPACAK
Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a Twitter'dan tepki gösteren Dündar, şu anda bir tarih veremediğini ancak ilerleyen dönemlerde Mudanya'da açık havada Muharrem İnce ve Yılmaz Özdil'le birlikte program yapacaklarını söyledi.

"KİMSEYE YAĞ ÇEKMEDİK"
Uğur Dündar, CHP'li başkana tepki tweet'lerinde ifa "Kimseye yağ çekmedik, çekmeyiz!" desine de yer verdi.

CHP'DE ELEŞTİRİYE İZİN YOK
Girdiği tüm seçimleri kaybeden CHP Lideri, Yılmaz Özdil tarafından da sert bir dille eleştiriliyordu.



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  • 02 Mart 2018, Cuma 14:40
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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g&#252;rcan gürcan

ben uğur dündarı sevmiyorum

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evet6
hayır1
cevapla 02.03.2018 20:37
ihpus ihpus

Chp ,2019 seçimlerinden sonra marijinal partiler grubuna katılır 6 oktan geriye hiç bir şey kalmaz!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 02.03.2018 19:29
cemaleddin cemaleddin

Yiyin birbirinizi, oooh!

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evet8
hayır0
cevapla 02.03.2018 19:19
murat murat

chp nin savunduğu basın özgürlüğü bu olsa gerek bunu yasaklamayı ak partili belediye yapsaydı bazı ları yalara izlere düşerdi sulogan atarlardı basın özgürlüğü diye

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evet14
hayır0
cevapla 02.03.2018 15:46
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