Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin'e düzenlenen operasyonda Raco'ya girildi. Raco'daki çatışmalar sürerken canlı olarak ele geçirilen 6 terörist sorguya alındı.
YER ALTI TÜNELLERİ TESPİT EDİLDİ
Bölgedeki güvenli kaynakları, operasyon süresi içinde ele geçirdiği 6 PKK/PYD'li teröristin sorgulamalarından aldığı bilgiler doğrultusunda kentte yer altı tünellerinin bulunduğu bölgelerin giriş çıkış noktalarını takibe aldı.
Kaynaklar, Raco kent merkezinde 4 noktada tünel olduğu ve İHA'larla takip edildiği belirtiliyor.
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tünelin ucundan odunları yakın bakın nasıl cıkıyorlar tünellerden
Teröristlerin yapmış olduğu gizli tünellerin giriş ve çıkışlarını köpeklerimizle bulabiliriz.
tamam o zaman . madem gerekli bilgiler alındı vurun gitsin.
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