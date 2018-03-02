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'da yakalanan teröristlerden şok itiraf

'de ve 'nun düzenlediği operasyonda yakalanan 6 /'li teröristin sorgularından elde edilen bilgilerle terör örgütünün 'daki 4 tünelinin yeri belirlendi.

Racoda yakalanan teröristlerden şok itiraf

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 'e düzenlenen operasyonda 'ya girildi. Raco'daki çatışmalar sürerken canlı olarak ele geçirilen 6 terörist sorguya alındı.

YER ALTI TÜNELLERİ TESPİT EDİLDİ
Bölgedeki güvenli kaynakları, operasyon süresi içinde ele geçirdiği 6 /'li teröristin sorgulamalarından aldığı bilgiler doğrultusunda kentte yer altı tünellerinin bulunduğu bölgelerin giriş çıkış noktalarını takibe aldı.

Kaynaklar, Raco kent merkezinde 4 noktada tünel olduğu ve İHA'larla takip edildiği belirtiliyor.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 15:03
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ali ali

tünelin ucundan odunları yakın bakın nasıl cıkıyorlar tünellerden

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.03.2018 21:40
Hasan Hasan

Teröristlerin yapmış olduğu gizli tünellerin giriş ve çıkışlarını köpeklerimizle bulabiliriz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 02.03.2018 17:03
ozan ozan

tamam o zaman . madem gerekli bilgiler alındı vurun gitsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 02.03.2018 15:52
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