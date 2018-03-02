Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin'e düzenlenen operasyonda Raco'ya girildi. Raco'daki çatışmalar sürerken canlı olarak ele geçirilen 6 terörist sorguya alındı.

YER ALTI TÜNELLERİ TESPİT EDİLDİ

Bölgedeki güvenli kaynakları, operasyon süresi içinde ele geçirdiği 6 PKK/PYD'li teröristin sorgulamalarından aldığı bilgiler doğrultusunda kentte yer altı tünellerinin bulunduğu bölgelerin giriş çıkış noktalarını takibe aldı.

Kaynaklar, Raco kent merkezinde 4 noktada tünel olduğu ve İHA'larla takip edildiği belirtiliyor.