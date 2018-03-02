Silah arkadaşına ağlatan veda

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Palancı, İzmir'de toprağa verildi.
Şehit Palancı için Gaziemir ilçesindeki Gülhane Camisinde tören düzenlendi.
Törende; Palancı'nın amcası Hacı Zeki Palancı, şehidin tabutuna sarıldı.
Şehidin yakınları da tabuta sarıldı.
Yaşanan duygusal anlar, objektiflere yansıdı.
Şehidin silah arkadaşları da tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Askerler, silah arkadaşlarının tabutunu öptü.
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