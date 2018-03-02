Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in başkenti Dakar'daki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 15.50'de Mali'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'ndan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Meryem Faye Sall tarafından resmi törenle uğurlandı.