Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in başkenti Dakar'daki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 15.50'de Mali'ye hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'ndan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Meryem Faye Sall tarafından resmi törenle uğurlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal’den resmi törenle uğurlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'deki temaslarının ardından resmi törenle uğurlandı.
Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , Resmi Tören
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