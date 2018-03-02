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Afrin'den unutulmayacak kare

'nın Afrin'i terör örgütlerinden temizlemek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı 'nda arazi ve mevsim şartlarının zorluğu Mehmetçiği yoruyor.

Afrinden unutulmayacak kare

Türk Silahlı Kuvvetlerince, 'nın başlangıcından bu yana 2295 terörist etkisiz hale getirildi. Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Mesekanlı, Mamalı, Atamanlı köyleri ile Bilal köy tepesi kurtarıldı.

ZOR ŞARTLARDA OPERASYON
Meskun mahal operasyonlarına başlayan Mehmetçik, adeta destan yazıyor. Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekatın da katıldığı operasyonlardan dikkat çeken görüntüler geliyor. Son gelen fotoğraf ise adeta hafızalara kazındı. TGRT Haber'de yer alan görüntülerde operasyondan dönen askerlerin çamurlu botları Mehmetçiğin zor şartlarda verdiği mücadeleyi gözler önüne serdi.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 17:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Sam Sam

Sehadetin kutlu olsun mehmetcigim, aslanim, sizler Bedirin aslanlarinin yanina gittiniz insallah, kahramanlik destani iste böyle yazilir, Allahin rahmeti üzerinize olsun......

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.03.2018 19:36
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