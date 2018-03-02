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300 kilo dinamitin yıkamadığı bina bakın nasıl yıkıldı...

'da 13 katlı bir bina yaklaşık 300 kilo dinamit kullanılarak patlatılmıştı. İki kez patlatılan bina yıkılmayınca yıkım ileri bir tarihe ertelenmişti. Ancak bugün binayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 15:47
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