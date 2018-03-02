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uyardı! Hafta sonuna dikkat

Meteroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için hava tahmin raporunu açıkladı. Fırtına ve şiddetli yağış beklendiği açıklanırken, rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji uyardı! Hafta sonuna dikkat

ve çevresinde yarın şiddetli fırtına bekleniyor.

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  • 02 Mart 2018, Cuma 17:39
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