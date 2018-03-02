İstanbul ve çevresinde yarın şiddetli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji uyardı! Hafta sonuna dikkat
Meteroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için hava tahmin raporunu açıkladı. Fırtına ve şiddetli yağış beklendiği açıklanırken, rüzgarın hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkmasının beklendiği bildirildi.
Etiketler: Meteoroloji , Hava durumu , İstanbul
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