Yıldırım: KDV'ler 3 ay içerisinde ödenecek

Başbakan Yıldırım "Vatandaşın devletten alacağı KDV'si bir takvimle ödenecek. KDV'ler 3 ay içerisinde ödeyecek. Eğer ödenmezse devlet faiz ödeyecek" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Her bir işletmemizi tek tek tebrik ediyorum, alınlarından öpüyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Eminim ki bu ödülü bugün alamayanlar yarın mutlaka alacak.

Genellikle benim geçmişten olan tecrübem, binalar güzelleştikçe memleketin ekonomisine katkıları azalıyor. Büyük başarılar, imkanların dar ve kıt olduğu şartlarda gerçekleşir. İmkanlar iyileştiği zaman azim de azalıyor. Ümit ederim bu binada bu olmaz. Başkana da az önce söyledim, "Dışarıda olacaksın. Sahada olacaksınız. Üreten insanlarımızın yanında olacaksınız. Onları dinleyeceksiniz."

Büyük başarılar imkanların dar ve kıt olduğu zamanlarda gerçekleşir. Saha da olacaksınız. Üreten insanlarımızın yanında olacaksınız. Onları dinleyeceksiniz.

Türkiye'nin kalkınması özel sektörün gücü ile oluyor. Zannedilir ki devlet eliyle kalkınıyoruz. Bugün, yatırımın büyük kısmını özel sektör yapıyor. Yıla baktığımız zaman 128 milyar kamu yatırımı, özel sektörün ise 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılıyor. Türkiye kolay kolay bölgesel ve küresle krizlerde etkilenmiyor ve istikrarlı büyümesini sürdürüyor.

Sanayicilerimiz artık geleceği hesaplıyor. Buna göre yatırım kararını veriyor. İşini geliştirmek ya da iş kurmak isteyen tüm girişimciler kendi işine odaklanabiliyor. Bizim en büyük kaynağımız insanımızdır. Petrole doğalgaza elmasa güvenenler bir süre sonra açıkta kalabilir. Yetişmiş kaliteli insan kaynağı olanlar nesilden nesile bu kaynak ile yollarına devam ederler. Bütün insanımıza güveniyoruz.

Özellikle kadınlarımıza, gençlerimize ve engellilere ilave istihdam sağlayan özel sektöre, girişimciye biz de ilave prim desteği sağlıyoruz. Sanayimiz müthiş bir şekilde yatırıma ve üretime devam ediyor. Sanayi üretimimiz arttı.

Ocak 2018'de Türkiye genelinde 98 bin 631 bin yeni şirket kuruldu. Bu şirket sayısı bir önceki aya göre yüzde 61 arttı. 2018 için felaket senaryoları anlatanlara buradan ithaf ediyorum. İnsanlar paralarını savurmak için şirket kurmaz.

KOBİ'LER TÜRKİYE'NİN İSİMSİZ KAHRAMANLARIDIR

Rekabetçi ekonomilerle geleneksel ekonomileri birbirinden ayırt eden en önemli konu küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. KOBİ'ler Türkiye'nin isimsiz kahramanıdır. İstihdamımızın yüzde 56'sını sağlıyor. Anlı şanlı şirketler, bunların sayısı toplam işletmeler içinde yüzde 1'i geçmez. Türkiye'yi ayakta tutan KOBİ'lerdir. Ekonominin canlılığı reel sektör üretimi ile ölçülür.

Türkiye'nin cari açığı ve bütçe açığı var. Türkiye büyümeyi ancak daha fazla üreterek, daha fazla ihraç ederek sağlayabiliriz.

"KDV YASASI BİR REFORM"

AR-GE ve yenilikçilik tasarım faaliyetlerine yönelik makine alımlarına katma değer vergisinden muafiyet getiriyoruz. Şu an da meclise gönderdiğimiz bir yasa var 33 yıllık KDV Yasası'nı kökünden değiştiriyoruz. Bu bir reform. Eğer bundan sonra KDV'ler 3 ay içinde ödenmezse ödenmeyen zaman için devlet faiz verecek. Alacaklarına vereceklerine de aynı şeyi yapacak.

5 MİLYON TL'YE KADAR HİBE

KOSGEB Hizmet Merkezleri oluşturarak her ilimizde bulunan girişimciye hiçbir ayrım gözetmeden hizmet vermeye devam ediyoruz. 2002'ye kadar küçük ve orta ölçekli yatırımcıya verilen destek miktarı 14.5 milyon lira. 2018'e geldiğimiz de bu miktar toplam 5 milyar 300 milyona çıkmış.

KOBİ'leri daha güçlü bir şekilde desteklemek için bunlarla yetinmeyeceğiz. KOBİ'lerin hitiyaçlarından biri de danışmanlık ve rehberlik... Bunun için yeni bir sistem yeni bir anlayış lazım tıpkı rotası belli olmayan bir gemi, gideceği limana ulaşamayacağı gibi KOBİ'lerin de bir rehberliğe ihtiyacı var. O rehberliği de KOSGEB yapacak. Bizim işimiz üretmek.

Çalışmak isteyenin önündeki engelleri kaldırsak işin büyük bir kısmını halletmiş oluruz. E-Devlet, E-Hizmet uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz.

KOBİ Gelişim Destek Programı ile 2 bin 49 işletmeye destek vereceğiz. Şunu 3 bin yapalım! Bu program ile 524 milyon olmasın 600 milyon olsun. 1 milyar 300 milyonluk yatırım hacmi oluşacak ve 5 bin - 6 bin civarında yeni çalışan vatandaşa aş-iş imkanı sağlanacak.

Yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Yerli ürünlere yönelenlere desteğimiz artacak.

Bir müjdemiz var. Türkiye gelişti KOBİ'lerimiz gelişti. KOBİ'lerin tanımı değişiyor. Daha fazla girişimcilerimizin desteklerden faydalanması için bir üst sınır koymuştuk 40 milyon bunu değiştiriyoruz. 125 milyona çıkartıyoruz.