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'den olay hamlesi! 600 asker sınırda

- sınırındaki Tanf bölgesine deniz kuvvetleri ve özel kuvvetlerden oluşan zırhlı araç destekli muharip 600 askeri sevk edildi.

ABDden olay Suriye hamlesi! 600 asker sınırda

Dün - sınırında yer alan Tanf bölgesindeki üssüne dün 600 ABD askeri ulaştı.

Özel kuvvetlerden oluşan 600 ABD askerinin, zırhlı araçlarla birlikte ABD'nin Suriye topraklarındaki askeri üssüne gönderildiği belirtildi.

İki yıl önce kurulan El Tanf askeri üssü Irak ile Suriye arasındaki sınır geçişlerini kontrol etmeyi hedefliyor. ABD'nin bu üste Suriyeli muhaliflere eğitim verdiği biliniyor.

2017 sonunda açıklama yapan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin Suriye'deki El Tanf üssünde DEAŞ'lı teröristlerin eğitim gördüğünü öne sürmüştü.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 11:52
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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tk tk

domuzdan post gavurdan dost olmaz.

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evet5
hayır0
cevapla 01.03.2018 16:02
sultan s&#252;leyman sultan süleyman

Bu serefsizler yok olmadikca dünyaya rahat yok müslümanlara rahat yok bu kirma soysuzlar yok olana kadar bu savaslar bitmez bu abd bu yürüler yok olmasi lazim.

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evet4
hayır0
cevapla 01.03.2018 15:20
xs xs

Şerefsiz ABD eceline susadıda

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evet4
hayır0
cevapla 01.03.2018 13:11
turgay turgay

bunlar coni.amerikan iti bunlar.karşı safta kim var.h.z hamza r.a aslanları.savaşı.yüreği bileği güçlü olan .kazanır.bizim yiğitler. metehan ..alparslan.fatih sultan mehmed han 1453.ruhuyla çarpışır.muhakkak.tek zafer sahibi yüce ALLAH.C.C. dır

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evet5
hayır0
cevapla 01.03.2018 12:51
maTRix maTRix

"Dicle Kalkanı Harekatı" neden yapılmalı, buradan anlaşılıyor. Ayrıca Irak devletinin almaya bile teşebbüs etmeyip gözden çıkardığı ve kısaca KANDİL dediğimiz Irak'ın Kuzeyindeki dağlık bölgeye de Afrin'deki gibi bir harekat düzenlemek ve bölgeyi temizlemek şart.

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evet5
hayır0
cevapla 01.03.2018 12:24
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