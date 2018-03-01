Dün Suriye-Irak sınırında yer alan Tanf bölgesindeki ABD üssüne dün 600 ABD askeri ulaştı.
Özel kuvvetlerden oluşan 600 ABD askerinin, zırhlı araçlarla birlikte ABD'nin Suriye topraklarındaki El Tanf askeri üssüne gönderildiği belirtildi.
İki yıl önce kurulan El Tanf askeri üssü Irak ile Suriye arasındaki sınır geçişlerini kontrol etmeyi hedefliyor. ABD'nin bu üste Suriyeli muhaliflere eğitim verdiği biliniyor.
2017 sonunda açıklama yapan Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, ABD'nin Suriye'deki El Tanf üssünde DEAŞ'lı teröristlerin eğitim gördüğünü öne sürmüştü.
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domuzdan post gavurdan dost olmaz.
Bu serefsizler yok olmadikca dünyaya rahat yok müslümanlara rahat yok bu kirma soysuzlar yok olana kadar bu savaslar bitmez bu abd bu yürüler yok olmasi lazim.
Şerefsiz ABD eceline susadıda
bunlar coni.amerikan iti bunlar.karşı safta kim var.h.z hamza r.a aslanları.savaşı.yüreği bileği güçlü olan .kazanır.bizim yiğitler. metehan ..alparslan.fatih sultan mehmed han 1453.ruhuyla çarpışır.muhakkak.tek zafer sahibi yüce ALLAH.C.C. dır
"Dicle Kalkanı Harekatı" neden yapılmalı, buradan anlaşılıyor. Ayrıca Irak devletinin almaya bile teşebbüs etmeyip gözden çıkardığı ve kısaca KANDİL dediğimiz Irak'ın Kuzeyindeki dağlık bölgeye de Afrin'deki gibi bir harekat düzenlemek ve bölgeyi temizlemek şart.
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