;
Yol Durumu
  1. Hüzünlü vasiyet
  2. Erdoğan'dan Batı dünyasına Goree Adası eleştirisi

yolunda

Törende Kürt savaşçılar 'i teröristlerden temizlemek için ant içti. Dualar eşliğinde yola çıkan askerler, Afrin'den zaferle döneceklerini söyledi.

Etiketler: , , , ,
  • 01 Mart 2018, Perşembe 12:43
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar