Törende Kürt savaşçılar Afrin'i teröristlerden temizlemek için ant içti. Dualar eşliğinde yola çıkan askerler, Afrin'den zaferle döneceklerini söyledi.
Kürt Şahinleri Afrin yolunda
Etiketler: PKK , PYD , ÖSO , Afrin , Kürt Şahinleri
Törende Kürt savaşçılar Afrin'i teröristlerden temizlemek için ant içti. Dualar eşliğinde yola çıkan askerler, Afrin'den zaferle döneceklerini söyledi.
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