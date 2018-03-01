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'de feci ! Trafik tamamen kilitlendi

Otoyolu Altınşehir Mevkii’nde bir araç yayaya çarptı. TEM Otoyolu trafiği tamamen dururken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TEMde feci kaza! Trafik tamamen kilitlendi

Otoyolu Altınşehir Mevkii'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Karayolları temizlik işçisine tutuklu ve mahkum nakil aracı çarptı. da ağır yaralanan Yılmaz İmamlı hastaneye kaldırıldı.

TEMİZLİK İŞÇİSİNE ÇARPTI
Kaza, saat 15.40 sıralarında TEM Otoyolu Altınşehir Mevkii'nde meydana geldi. Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 ZYU 63 plakalı tutuklu ve mahkum nakil aracı, grup olarak yolun karşısına geçmeye çalışan Karayolları temizlik işçilerinden birine çarptı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 50 yaşlarındaki temizlik işçisi Yılmaz İmamlı'yı ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan İmamlı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 16:15
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