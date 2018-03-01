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15 Temmuz gazisi Hüseyin Erdoğan hayatını kaybetti

15 Temmuz’da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolunda sırtından vurularak yaralanan Gazi Hüseyin Erdoğan kansere yenik düştü.

15 Temmuz gazisi Hüseyin Erdoğan hayatını kaybetti

52 yaşındaki Hüseyin Erdoğan için Ümraniye Hekimbaşı Errahman Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında 15 Temmuz Gazisi Hüseyin Erdoğan için helallik alındı. Gazi Erdoğan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı toprağa verilmek üzere Artvin Borçka'ya gönderildi.

Hüseyin Erdoğan'ın kardeşi Metin Erdoğan yaptığı açıklamada "Bu sabah 9.00'da Hüseyin Erdoğan ağabeyimizi kaybettik. 15 Temmuz'da sırtından yaralandı. O vesile ile gazi olmuştu. Bugün itibariyle hakkın rahmetine kavuştu. Tüm sevenlerinden tanıyanlarından dua bekliyoruz, dua istiyoruz. Tüm Türkiye halkının gazilerimizin yanında olduğunu biliyoruz. Dualarını istiyoruz. Acı günümüz" dedi.

Cenaze namazına AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, yakınları ile çok sayıda seveni katıldı.

  • 01 Mart 2018, Perşembe 16:07
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mert mert

allah rahmet eylesin gazimize

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2018 20:11
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