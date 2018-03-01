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'a 'de görkemli karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğana Senegalde görkemli karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Senegal'de görkemli karşılama

Cumhuriyet Sarayı'na gelişinde tören kıtasını denetleyen Erdoğan, daha sonra mevkidaşı Sall ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Sall, daha sonra baş başa ve heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmelere geçti.

Törende Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 16:23
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