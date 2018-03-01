Erdoğan'dan Batı dünyasına Goree Adası eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkeleri ile eşit ortaklık ve saygıya dayalı bir işbirliği geliştirmek istediklerini belirterek, "Hamdolsun, bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree Adası gibi vahşetin ve sömürünün zirve yaptığı yerler yoktur. 5 yıl önce Başbakan iken ziyaret ettiğim Goree Adası'nı inanın her hatırlayışımda insanlık adına bir hicap olarak görüyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika turunun üçüncü durağı olan Senegal'in başkenti Dakar'da Cumhuriyet Sarayı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Sall, baş başa ve heyetler arası görüşmeleri gerçekleştirdi.





SENEGAL YÜKSEK DEVLET NİŞANI TAKDİM EDİLDİ

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Erdoğan'a, Senegal'in en yüksek nişanı olan Senegal Yüksek Devlet Nişanı' takdim etti. Daha sonra iki ülke arasında 4 anlaşma imzalandı. İki ülke arasında, demiryolu alanında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı, turizm alanında işbirliği mutabakat zaptı, hidrokarbonlar ve enerji alanında işbirliğine ilişkin niyet mektubu, maden ve mineraller alanında işbirliğine ilişkin niyet mektubu anlaşmaları imzalandı. Daha sonra Erdoğan ve Sall, ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şöyle dedi:



STRATEJİK ORTAĞIMIZ

Senegal siyasi ve ekonomik istikrarı, demokrasisiyle kıtada örnek bir ülke. Bölgesinde barışa da önemli katkılarda bulunmaktadır. Senegal'in başta kendi çevresi olmak üzere kıta genelindeki öncü rolünü biliyor, takdirle karşılıyoruz. İnşallah bu rolün ilerde daha da güçleneceğine inanıyorum. Senegal bizim için değerli bir dost, bunun yanında stratejik bir ortaktır. Senegal de Türkiye'nin bir kara gün dostu olduğunu 15 Temmuz'da ispat etmiştir.





FETÖ İLE MÜCADELE TEŞEKKÜRÜ

Senegal hükümetinin 15 Temmuz darbe girişiminde ülkemize ve milletimize karşı sergilediği dayanışma için tekrar teşekkür ediyorum. Bu asil duruşu, asil tavrı hiçbir zaman unutmayacağız. FETÖ ile mücadelede Senegal ile yaptığımız işbirliğini kararlılıkla sürdüreceğiz. Senegal'daki FETÖ bağlantılı okulların kapatılması çok çok önemlidir. Maarif Vakfımız tarafından Senegal'de kurulan ve kurulmakta olan okullarda vatanını seven, ülkesini ve ailesi için çalışan nesiller yetiştireceğiz. Bu okullar Türk ve Senegal devletlerinin teminatı altında faaliyet göstereceklerdir. Senegal hükümetine Maarif Vakfına verdiği destek için de ayrıca şükranlarımı sunuyorum.



DAHA FAZLA TİCARET HEDEFİ

2013 yılında Başbakan olarak ziyaret ettiğimi ve aldığımız kararların o günden bugüne hayata geçtiğini görüyorum. Nasıl 2013 yılından sonra ilişkilerimiz yeni bir ruhla geliştiyse bu ziyaretimizden sonra yeni bir hamle yakalayacağımıza inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki iyi siyasi ilişkiler ikili ticari verilerde kendini gösteriyor. 2017 yılında ticaretimiz ilk kez 200 milyon dolar bandının üstene çıkarak 250 milyon dolara yaklaşmıştı. İnşallah şimdi bu rakamı daha da yukarılara taşıyacağız.



TÜRK FİRMALARI DAHA FAZLA PAY ALMALI

Türk firmalarının projeleri ve eserleriyle Senegal'de iz bıraktıklarını görüyoruz. Senegal hükümetinin şirketlerimize verdiği desteğe de müteşekkiriz. Onlar da bu desteğin hakkını hakkıyla vereceklerdir. Türk işadamlarının Senegal'deki projelerde daha fazla pay almasını temenni ediyoruz.





MAZİMİZDE KARA LEKE YOK

Biz Afrika ülkeleri ile eşit ortaklık ve saygıya dayalı bir işbirliği geliştirmek istiyoruz. Türkiye'nin Afrika ilişkilerinin tarihi 10. yüzyıla dayanıyor. Hamdolsun, bin yılı aşan bu geçmişte bir kara leke yoktur. Bu mazide Goree Adası gibi vahşetin ve sömürünün zirve yaptığı yerler yoktur. 5 yıl önce Başbakan iken ziyaret ettiğim Goree Adası'nı inanın her hatırlayışımda insanlık adına bir hicap olarak görüyorum. Elbette yaşanan onca zulme ve katliama rağmen Afrikalı kardeşlerimizin gösterdiği dirayeti ve yüce gönüllülüğü de saygıyla karşılıyorum.



KARA GÜN DOSTUYUZ

Bizler gelecek asrın bir Afrika asrı olacağına inanıyoruz. İşbirliğimize de bu açıdan uzun vadeli bakıyoruz. Bu arda çok sevdiğim bir Senegal atasözünü sizlerle paylaşmak istiyorum; 'Şayet çelikten dişlerin varsa demirden hindistancevizlerini bile yiyebilirsin.' Nasıl iyi mi? Bence iyi bir dost çelikten dişe benzer. İşte biz de Senegal'in kara gün dostuyuz. Senegal ve Türkiye'nin tıpkı Senegal milli marşında denildiği gibi omuz omuza verdiğinde üstünden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur.



TERÖRLE MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİMİZ SÜRDÜRECEĞİZ

Senegal Cumhurbaşkanı Sall ise "Bu ziyaret iki ülke arasında ortak iradenin güzel bir göstergesidir. Ticaretimizi yatırımlarımız daha da güçlendirmek için işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi. İki ülkenin ticaret hacminin 250 milyon dolar seviyesine çıktığını belirten Sall, "Çıtayı daha da yukarıya çıkartacağız" dedi.



Erdoğan'ın hem İİT hem de uluslar arası diğer örgütlerdeki liderliğini tebrik eden Sall, "Senegal, uluslar arası konularda Türkiye ile birlikte çalışmayı sürdürecek. Terörle mücadelede işbirliğimizi sürdüreceğiz" dedi.