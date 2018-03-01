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’nın silah deposu çıktı

’sının eski elebaşı ’ü korumaya alan , ’yi hedef alan silahların da kaynağı. , PKK/’ye verdiği silahların önemli kısmını Çekya’dan temin ediyor. Pentagon teröristler için topladığı silahların parasını da ’ye ödetiyor.

PKK’nın silah deposu Çekya çıktı

'nin 2014 yılından başlayarak terör örgütüne verdiği silahlar büyük oranda elebaşı 'ü koruyan 'dan sağlandı. Çekya'daki silah baronlarının eski Varşova Paktı üyesi ülkelerden topladığı BKS, Doçka, Draganof, Kalaşnikof silahları, 23 milimetrelik ZU23'ler, IGLA(SA-18) tipi uçaksavarlar, farklı çaplarda havan topları ve Katyuşa, Grad gibi hafif füzeler /Pentagon temsilcileri tarafından toplanıp önce Bulgaristan ile Romanya'daki ABD üslerine, oradan da -Haseke'deki terör depolarına gönderildi. Suriye PKK'sının Avrupa'da ilk temsilcilik açtığı ülke olan Çekya; DHKP-C, Devrimci Karargâh, TİKKO ve MLKP gibi terör örgütlerinin de silah tedarikçisi konumunda.

İKİ ALMANYA BİRLEŞİNCE...
Afganistan Türk Görev Gücü eski Komutanı emekli Albay Haydar Ateş, Çekya merkezli son gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendirdi. 1990 yılına kadar kayıt dışı silah temin merkezinin Doğu Almanya olduğunu, ancak Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra bu faaliyetlerin Çekoslavakya üzerinden yapıldığını söyledi. Prag merkezli silah ticaretinin yıllık 70-80 milyar dolar bütçelere ulaştığına dikkat çeken Ateş, Prag'da kurulan silah borsasının son 5 yıllık dönemdeki en önemli müşterisinin ABD olduğunu vurguladı.

BAE HEPSİNİ ZENGİN ETTİ
"Pentagon ve CIA silahı kime verdiğini çok iyi biliyor ve ileride PKK'ya teslim edilen silahlardan hesaba çekileceklerini de göz önüne alarak kendi envanterlerindeki silahları PKK'ya vermekten korkuyorlar" diyen Ateş şunları söyledi: "Çekya'daki kayıtdışı faaliyetten herkes hissesini alıyor. ABD'nin Suriye'ye gönderdiği Milan, Javelin ve TOW tipi anti-tank silahları ve zırhlılar haricinde tüm silahlar Rus yapımı. Terör cephesine yapılan yığınağın faturası 'ye ödetiliyor. Gayrimeşru silah ticaretinde sahada görev yapan siyasi ve askeri yetkililerinin de bu işlerden kişisel servet edindiği bilinmelidir."

'İŞ' İÇİN ORADAYDI
'nin 13 Şubat 2018 tarihinde kırmızı bültenle arananlar listesinde dahil ettiği Salih Müslüm, 25 Şubat Pazar günü Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Salih Müslüm'ün Prag'da silah tacirleriyle görüştüğü iddia ediliyor. Yeni Şafak, başta PKK üst düzey isimlerinden Zübeyir Aydar ve Sabri Ok olmak üzere birçok terör elebaşısının 2014-2017 döneminde Prag'a benzer ziyaretler gerçekleştirdiği bilgisine ulaştı. Bu arada Suriye PKK'sı bünyesinde yabancı teröristlerin oluşturduğu 'International Taburu'nda ve PKK'nın Sincar-Kandil kamplarında 40'tan fazla Çekya vatandaşı bulunduğu belirtiliyor. PKK saflarına katılma amaçlı Irak'a geçmeye çalışan Marketa Vselichova ve Miroslav Farkas isimli 2 Çekya vatandaşı 2016 yılında Şırnak'ta yakalanmıştı.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 09:27
YORUMLAR 8 yorum yapıldı

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Adnan Adnan

Başta israil,rusya,abd,fransa,almanya,ingiltere ve hatta bazı arap ülkeleri düşmanlarını bulunduğu ülke ve yerin hiç önemi olmanda bulduğu yerde etkisiz hala getiriyor,oyunun kuralı bu.Oyunu kuralına göre oynamak şart.Bir çok Çocuk katili alçağa mesaj olması için bu teröristi orada telef etmemiz lazımdı.Bakın alçaklar teröristi özel timlerle nasıl koruyorlar,onlarda biliyorlar ve uyguluyorlarki oyun böyle oynanıyor.Artık günümüzde büyük Devlet olmanın çaydırıcı şartlarından biride bu.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2018 14:58
taka41 taka41

bahse gireydim kazancaktim... bu adami ne cekya..neden baskasi iade eder...Brüksele karsi kimse gelemez,,,,hele hele Merkeli mimse kizdirmak istemez,,,,eminim formalite icabi..veya yanlislikla tutuklandi...kardesim pkk yilladir besleyenler pkk adamini iade ederlermi ? biraz Mantik...yani....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 13:16
kosovali kosovali

uyan TURKIYE uyan turk halk

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2018 13:08
&#246;z.t. öz.t.

cekler israil kurulusuna ucak ve silah vererek orta doguda bir ciban olusmasina sebep oldu simdi bu ulke boyundan buyuk ise giriyor ikinci ciban olusumuna yardimci oluyor terörle bir oluyor .biz ne yaptik bu yaramaz devletcigi natoya aldik.

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evet1
hayır0
cevapla 01.03.2018 12:33
ihsan ihsan

ab haçlı ittifakı türk islam düşmanı küfür bir millet

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.03.2018 10:13
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