PKK’nın silah deposu Çekya çıktı

ABD'nin 2014 yılından başlayarak PKK terör örgütüne verdiği silahlar büyük oranda PYD elebaşı Salih Müslüm'ü koruyan Çekya'dan sağlandı. Çekya'daki silah baronlarının eski Varşova Paktı üyesi ülkelerden topladığı BKS, Doçka, Draganof, Kalaşnikof silahları, 23 milimetrelik ZU23'ler, IGLA(SA-18) tipi uçaksavarlar, farklı çaplarda havan topları ve Katyuşa, Grad gibi hafif füzeler CIA/Pentagon temsilcileri tarafından toplanıp önce Bulgaristan ile Romanya'daki ABD üslerine, oradan da Suriye-Haseke'deki terör depolarına gönderildi. Suriye PKK'sının Avrupa'da ilk temsilcilik açtığı ülke olan Çekya; DHKP-C, Devrimci Karargâh, TİKKO ve MLKP gibi terör örgütlerinin de silah tedarikçisi konumunda.

İKİ ALMANYA BİRLEŞİNCE...

Afganistan Türk Görev Gücü eski Komutanı emekli Albay Haydar Ateş, Çekya merkezli son gelişmeleri Yeni Şafak'a değerlendirdi. 1990 yılına kadar kayıt dışı silah temin merkezinin Doğu Almanya olduğunu, ancak Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinden sonra bu faaliyetlerin Çekoslavakya üzerinden yapıldığını söyledi. Prag merkezli silah ticaretinin yıllık 70-80 milyar dolar bütçelere ulaştığına dikkat çeken Ateş, Prag'da kurulan silah borsasının son 5 yıllık dönemdeki en önemli müşterisinin ABD olduğunu vurguladı.

BAE HEPSİNİ ZENGİN ETTİ

"Pentagon ve CIA silahı kime verdiğini çok iyi biliyor ve ileride PKK'ya teslim edilen silahlardan hesaba çekileceklerini de göz önüne alarak kendi envanterlerindeki silahları PKK'ya vermekten korkuyorlar" diyen Ateş şunları söyledi: "Çekya'daki kayıtdışı faaliyetten herkes hissesini alıyor. ABD'nin Suriye'ye gönderdiği Milan, Javelin ve TOW tipi anti-tank silahları ve zırhlılar haricinde tüm silahlar Rus yapımı. Terör cephesine yapılan yığınağın faturası BAE'ye ödetiliyor. Gayrimeşru silah ticaretinde sahada görev yapan siyasi ve askeri yetkililerinin de bu işlerden kişisel servet edindiği bilinmelidir."

'İŞ' İÇİN ORADAYDI

Türkiye'nin 13 Şubat 2018 tarihinde kırmızı bültenle arananlar listesinde dahil ettiği Salih Müslüm, 25 Şubat Pazar günü Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan Salih Müslüm'ün Prag'da silah tacirleriyle görüştüğü iddia ediliyor. Yeni Şafak, başta PKK üst düzey isimlerinden Zübeyir Aydar ve Sabri Ok olmak üzere birçok terör elebaşısının 2014-2017 döneminde Prag'a benzer ziyaretler gerçekleştirdiği bilgisine ulaştı. Bu arada Suriye PKK'sı bünyesinde yabancı teröristlerin oluşturduğu 'International Taburu'nda ve PKK'nın Sincar-Kandil kamplarında 40'tan fazla Çekya vatandaşı bulunduğu belirtiliyor. PKK saflarına katılma amaçlı Irak'a geçmeye çalışan Marketa Vselichova ve Miroslav Farkas isimli 2 Çekya vatandaşı 2016 yılında Şırnak'ta yakalanmıştı.