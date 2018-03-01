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Kuzey Irak'ta PKK hedeflerine bomba yağdı

TSK: Kuzey Irak'a yönelik hava harekatında silahlı dört terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irakta PKK hedeflerine bomba yağdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgesinde düzenlenen hava harekatında, silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bir adet çok namlulu roketatar silahın imha edildiğini açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiği bildirilerek, Hakurk ve Kani Rash bölgesinde 28 Şubat 2018 tarihinde Türk üslerine taciz atışı yapan bölücü terör örgütü mensuplarının, keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edildiği, düzenlenen hava harekatı neticesinde silahlı 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Operasyonda bir adet çok namlulu roketatar silahının da imha edildiği aktarılırken, harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü ifade edildi.

  • 01 Mart 2018, Perşembe 09:00
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