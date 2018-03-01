Afrin'de o bölgeler gece yarısı alındı

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Şeyh Mehmetli köyünü teröristlerden temizledi. Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2222 oldu.
Afrin'in batı cephesindeki Raco bölgesinde yer alan Haydar, Şeyh Muhammed ve Canka köyleri YPG'li teröristlerden temizlendi. Savaş uçakları ise Raco'nun güneyine bomba yağdırdı.
YPG'nin medya ağı tarafından dolaşıma sokulan bir video, teröristlerin Türk ordusuna karşı sivillerin evlerini kullandığını ispatladı.
Terör örgütünün sözcülüğünü üstlenen Hollandalı gazeteci, Menbic ve Kobani'den çektiği fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Kobani'deki terör müzesinde Öcalan ve diğer militanlar var.
Afrin'e Zeytin Dalı Harekâtı'nın kırk birinci gününe girilirken, gece yarısı cepheden zafer haberleri geldi.
Batı cephesinde yer alan Haydar, Şeyh Muhammed ve Canka köyleri YPG'li teröristlerden alındı. Söz konusu köyler, Raco'nun hemen kuzeyinde yer alıyor.
ÖSO unsurları, köyleri teröristlerden temizleyecek operasyonun hazırlıklarını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Türk savaş uçakları ise gece saatlerinde Raco'nun güneyine bomba yağdırdı, Bedina köyündeki terör mevzileri havaya uçuruldu.
TERÖRİSTLER SİVİLLERİN EVİNDE
YPG'nin medya ağı tarafından dolaşıma sokulan bir video, teröristlerin Türk ordusuna karşı sivillerin evlerini kullandığını ispatladı.
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Tüm şehitlerimizin ruhu rahatladı. Allaha şükür kanımız yerde kalmadı. Cumhurbaşkanımızdan allah razı olsun. Bu arada "ex oldu" onlara iltifat olur. "2222 Kişi geberdi" demek daha doğru olur
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