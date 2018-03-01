"Pensilvanya Kardinali'nin sözcüsü!"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, seçim ittifakı teklifine ilişkin eleştirilere yönelik, "Cümbüş ittifakını duyunca aklına geleni sayan İplilerin etkisiz elemanı, ağzını bozmak için aradığı fırsatı bulmuş gibi hücuma geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulan seçim ittifakı teklifine ilişkin eleştirileri yanıtladı.

"YENİ OLUŞUMUN PEK HEVESKAR MÜDİRESİ..."

"Yeni oluşumun pek heveskar müdiresi, politikada ipe sapa dair bütün söylem, benzetme ve kıyaslamaları üzerine alınmakta, bütün şimşekleri paratoner gibi üzerine çekmektedir. Müdire Hanım, ne giriş cümlesi ne de perde gazeli okumakta, destursuz politika sahnesine dalmaktadır." değerlendirmesinde bulunan Yalçın, seviyesiz ve sakil ifadelerle Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye dil uzatılmasına tepki gösterdi.

"PENSİLVANYA KARDİNALİNİN SÖZCÜSÜ..."

Yalçın, açıklamasına şöyle devam etti:

"Okyanus ötesinin projesi olan Müdire Hanım, daha ilk makul eleştiride tahammülsüzlüğünü ve hoşgörüsüzlüğünü ortaya koymuştur. 'Cümbüş ittifakını duyunca aklına geleni sayan İplilerin bu etkisiz elemanı, ağzını bozmak için aradığı fırsatı bulmuş gibi hücuma geçmiştir. Pensilvanya Kardinalinin sözcüsü ve memuru şayet 'cümbüş ittifakı' yakıştırmasını beğenmediyse kendisine 'darbe ittifakı', 'FETÖ muhipleri ittifakı' veya 'yurtta sulh ittifakı' gibi alternatif isimleri de tavsiye edebiliriz. Cumhur İttifakı, FETÖ başta olmak üzere bilumum terör örgütlerine karşı milli mutabakat ihtiyacının bir sonucudur. Bu gelişmeden rahatsız olan İP'in siyasi baş terzisi, demek ki makarasındaki FETÖ ipini zımnen kabullenmiştir."

"SİYASET EDEP İSTER, ÜSLUP İSTER, SEVİYE İSTER"

Bu yolun "iyi" yol olmadığının altını çizen Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Terbiye kavramının cinsiyeti yoktur ve herkesi içine alır. Terbiye bağına destursuz girip bağbanı hırpalamaya kalkana dersini, mülkün asıl sahipleri verir. Adabımuaşeret bilmeyen, siyasetin hukukuna tecavüz eder. Siyaset edep ister, üslup ister, seviye ister, terbiye ister, ehliyet ister, liyakat ister. Herkes için incelik ve hoşgörü, kadınlar için de hanımefendilik ister. Büyüklerine saygı göstermeyen, muhataplarından söz ederken diline hakim olamayan, dil iklimine buyur edilmez. Edep bilmeyenin edep sergilemesi, biçarenin ilaç üretimi gibidir. Terbiyeden nasibini almayanın başkasına terbiye dersi vermeye kalkması, cehalet alametidir. Cahil sohbetini kelam, densiz gıybetini selam bilir. Hadsizin çizmeyi aşması cahile ümit verir. Huysuzun gönül meskenine tecavüzü, gönül ehline eziyet verir."

"HESAPLI HESAPSIZ, ÖLÇÜLÜ ÖLÇÜSÜZ, YERLİ YERSİZ..."

"Bülbülün çektiği dili belasından, serçenin öttüğü nasipsizliktendir." sözünü hatırlatan Yalçın, hesaplı hesapsız, ölçülü ölçüsüz, yerli yersiz her şeye tepki verenin hüsrana uğrayacağını belirtti.

Yalçın, politikanın, önüne gelenin meslek edineceği, üzerinde yürüyeceği bir yol olmadığını vurguladı.

Siyaset yolunda kutlu yük taşıyan kervanın önüne çıkan yaya bezirganın, kervanın altında kalıp ezileceğini kaydeden Semih Yalçın, açıklamasında, "Kutlu yük taşıyan kervanı taşlayan ya uğru ya nasipsiz ya mecnun ya da meczuptur. Eğer haramilikse maksadı; varını yoğunu yitirmezse de istikametini, yolunu kaybeder. Müdire Hanım'ın son olarak şu üç küpeyi ömür boyu kulağına takmasını öğütlüyoruz. İyi görüneceğine iyi ol, iyilik istiyorsan önce sen iyi ol, ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol." ifadelerine yer verdi.