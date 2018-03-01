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Hulusi Akar'dan o ülkeye sürpriz ziyaret!

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Irak'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek başkent Bağdat'a gitti.

Hulusi Akardan o ülkeye sürpriz ziyaret!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürürken, Hulusi Akar sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

GÜNDEM PKK İLE MÜCADELE
TSK, Afrin'i kuşatmaya alırken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Akar'ın ziyaretinin gündemde terör örgütü PKK ile mücadele var.

AKAR, IRAKLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Orgeneral Akar, Bağdat'taki Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından Irak Savunma Bakanı İrfan el-Hiyali ile görüştü. Ardından Akar ve beraberindekiler, Irak Genelkurmay Başkanı Ganimi ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

  • 01 Mart 2018, Perşembe 16:50
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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mert mert

hadi yigit yolun acik olsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2018 19:53
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