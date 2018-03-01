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Öcalan'ın yeğeni 'li milletvekiline hapis cezası!

Şanlıurfa milletvekili , 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öcalanın yeğeni HDPli milletvekiline hapis cezası!

Şanlıurfa milletvekilleri Osman Baydemir'in yaptığı bir konuşma, 'ın ise Viranşehir ilçesinde katıldığı bir cenaze törenini nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davanın duruşması, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

AVUKATLARIN TALEBİ REDDEDİLDİ
HDP'li vekillerin katılmadığı duruşmada, avukatları hazır bulundu. Avukatlar, Baydemir'in konuşmasına ait CD'nin eksik ve yanlış çözüldüğünü, konuşmanın tamamının tarafsız bir Kürtçe tercüman aracılığı ile yeniden çözülmesini talep etti. Mahkeme heyeti, avukatların bu talebini reddetti.

DİLEK ÖCALAN'A 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI
Mahkeme, HDP'li Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası vererek, ertelemeye yer olmadığına karar verdi.

Osman Baydemir için ise avukatlar savunma için süre talep etti. Avukatların talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 15:01
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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atila atila

meymenetsiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2018 01:25
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

tıpış tıpış gitsin yatsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 01.03.2018 16:47
turan turan

Şunların vekillikleri de bir düşse ne iyi olur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 01.03.2018 15:17
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