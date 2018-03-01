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Dehşet çiftliği ile ilgili korkunç gerçek

İstanbul Kayışdağ'da küçük yaşta kız çocuklarını kaçırarak çiftliğinde istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 'ın hakkında şok bir gerçek daha açığa çıktı.

Polisin baskın yaptığı çiftliğin sahibi , 'Yetiştirme yurdundan kaçan küçük kızları alıkoyup, silah tehdidiyle istismar etmek, görüntülerini kaydetmek ve bu görüntülerle şantaj yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 15:32
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