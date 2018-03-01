Polisin baskın yaptığı çiftliğin sahibi Abuzer Sayan, 'Yetiştirme yurdundan kaçan küçük kızları alıkoyup, silah tehdidiyle istismar etmek, görüntülerini kaydetmek ve bu görüntülerle şantaj yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.
Dehşet çiftliği ile ilgili korkunç gerçek
İstanbul Kayışdağ'da küçük yaşta kız çocuklarını kaçırarak çiftliğinde istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Abuzer Sayan'ın hakkında şok bir gerçek daha açığa çıktı.
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