Dehşet çiftliği ile ilgili korkunç gerçek

Polisin baskın yaptığı çiftliğin sahibi Abuzer Sayan, 'Yetiştirme yurdundan kaçan küçük kızları alıkoyup, silah tehdidiyle istismar etmek, görüntülerini kaydetmek ve bu görüntülerle şantaj yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındı.