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'den kar yağışına karşı güvenlik önlemi

Gece saatlerinde İstanbul'da başlayan yoğun kar yağışı 'ndaki seferlerde aksamaya neden olmadı.

THYden kar yağışına karşı güvenlik önlemi

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, İstanbul'daki hava trafiğini etkilemedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, gece boyunca yaptığı çalışmalarla 'nda bulunan pistleri sürekli açık tuttu.

Uçaklar buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı sıvı ile yıkandı. Pistlere buzlanmayı engelleyen sıvı döküldü. Seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

İşte 'den yapılan açıklama


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  • 01 Mart 2018, Perşembe 14:45
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