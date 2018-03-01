Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, İstanbul'daki hava trafiğini etkilemedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ekipleri, gece boyunca yaptığı çalışmalarla Atatürk Havalimanı'nda bulunan pistleri sürekli açık tuttu.

Uçaklar buzlanmaya karşı, alkol ve glikoz karışımı sıvı ile yıkandı. Pistlere buzlanmayı engelleyen sıvı döküldü. Seferlerde ise herhangi bir aksama yaşanmadı.

İşte THY'den yapılan açıklama