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Erdoğan'dan medyasına kötü haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, attıkları manşetlerle ’a zemin hazırlayan darbe işbirlikçisi medyanın da hesap vermesini istedi: Sendikalar, medya, iş dünyası... Bunlara hiç dokunulmadı. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler.

Erdoğandan 28 Şubat medyasına kötü haber

Cumhurbaşkanı 'ın Cezayir'de gazetecilere yaptığı açıklamada en dikkat çeken detay, darbesinde medyanın da hesap vermesi gerektiğine dair sözleri oldu. Darbeci medyada öne çıkansa Hürriyet gazetesi manşetleri ve yazılarıydı. Erdoğan şöyle konuştu:

28 ŞUBATÇILAR BEDEL ÖDEMELİ

Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda da bir siyasi partinin genel başkanıyım. O süreci yaşamış, kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunların gördük. Yargı bu işin sivil kanadının hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır. Sendikalar, medya, iş dünyası... O dönem 'Beşli Çete' mi ne diyorlardı? Ama bunlara hiç mi hiç dokunulmadı. Şimdi gözden kaçmış olanlar veya görülmek istenmemiş unsurlar herhalde öne çıkıyor. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir. O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. O süreçte, köşelerinden çok rahat, indirenler bindirenler vardı. Bizim muhtarlığımıza kadar uğraşanlar vardı. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 08:48
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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adanalı adanalı

muhtar bile olmadı adamlar doğru söyledi be ya:), adam dünya lideri, cumhurbaşkanı oldu.onlara kapak olsun

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evet0
hayır1
cevapla 01.03.2018 14:44
ohkl ohkl

ya yazık ne istiyorsunuz mason haçlı ..i Ertuğrul öz...ten

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evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 13:01
&#246;z.t. öz.t.

askeri birakin bu ahlaksiz asagilik tipi ve bu masayi elinde tutani hesaba cekin cok kisisinin kani ve ahi var 381 milyarin kimin cebinde oldugu da meydana cikarilsin.

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evet0
hayır0
cevapla 01.03.2018 12:41
ihpus ihpus

Aydın Doğan ve onun tasmalı itleri şimdiden tutuklanıp,yargılanmalı ve en ağır cezaları almalıdır.28 şubat darbesi Aydın Doğan'ı çok ama çok zengin etmiştir.!

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evet0
hayır1
cevapla 01.03.2018 11:40
ihsan ihsan

28 şubatta iş tutan bütün kesimler derhal yargılansın zararda tazmin edilsin mal varlıklarına el konsun hırsız onlar

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evet0
hayır1
cevapla 01.03.2018 10:15
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