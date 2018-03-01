Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir'de gazetecilere yaptığı açıklamada en dikkat çeken detay, 28 Şubat darbesinde medyanın da hesap vermesi gerektiğine dair sözleri oldu. Darbeci medyada öne çıkansa Hürriyet gazetesi manşetleri ve Ertuğrul Özkök yazılarıydı. Erdoğan şöyle konuştu:

28 ŞUBATÇILAR BEDEL ÖDEMELİ



Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda da bir siyasi partinin genel başkanıyım. O süreci yaşamış, kısmen bedel ödeyerek yaşamış biriyim. O işin sivil kanatlarının bizim üzerimizde oynadığı oyunların gördük. Yargı bu işin sivil kanadının hangi boyutta olduğunu da ortaya çıkaracaktır. Sendikalar, medya, iş dünyası... O dönem 'Beşli Çete' mi ne diyorlardı? Ama bunlara hiç mi hiç dokunulmadı. Şimdi gözden kaçmış olanlar veya görülmek istenmemiş unsurlar herhalde öne çıkıyor. Bizim tek arzumuz, adaletin tecelli edilmesidir. O zaman verilmiş kararlarla mağdur oldukları için haklarını arayan insanlar var. Bedel ödemesi gerekenler buyursunlar bedelini ödesinler. O süreçte, köşelerinden çok rahat, indirenler bindirenler vardı. Bizim muhtarlığımıza kadar uğraşanlar vardı. Biz adaletin tecellisinden başka bir şey istemiyoruz.