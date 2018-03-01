Bahçeli'nin deyimiyle "Cüruf İttifakı" işe koyuldu

CHP, ittifak komisyonu kurdu. 4 kişiden oluşan komisyonda Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel ve Lale Karabıyık'ın yer aldığı öğrenildi.
AK Parti-MHP ittifakında (Cumhur İttifakı) yer almayan partileri ziyaret edecek olan komisyon, ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak.
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doğru söze ne denir?
bu chp ittifakı tam kanalizasyona layık
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