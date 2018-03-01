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Bahçeli'nin deyimiyle "Cüruf İttifakı" işe koyuldu

, Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel ve Lale Karabıyık'tan oluşan bir ittifak komisyonu kurdu.

Bahçelinin deyimiyle Cüruf İttifakı işe koyuldu

, ittifak komisyonu kurdu. 4 kişiden oluşan komisyonda Bülent Tezcan, Mehmet Bekaroğlu, Özgür Özel ve Lale Karabıyık'ın yer aldığı öğrenildi.

AK Parti-MHP ittifakında (Cumhur İttifakı) yer almayan partileri ziyaret edecek olan komisyon, ziyaretler sonrası raporunu yönetime sunacak.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 13:10
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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adanalı adanalı

doğru söze ne denir?

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 01.03.2018 14:51
ihsan ihsan

bu chp ittifakı tam kanalizasyona layık

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır2
cevapla 01.03.2018 13:19
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