Hem mahrem imam hem ByLock’çu çıktı

15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik bir soruşturma kapsamında 23 Temmuz 2016'da gözaltına alınan Ümraniye Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğretmeni Gökhan Açıkkollu, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltındayken 5 Ağustos günü rahatsızlanmış sabaha karşı kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Açıkkollu'nun 'kalp krizi' nedeniyle vefat ettiği açıklanmıştı.



Gökhan AÇIKKOLLU

Gökhan Açıkkollu'nun 1,5 yıl sonra suçsuz bulunması sonucu görevine iade edildiği şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. FETÖ'nün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Açıkkollu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün mahrem imamı olduğu yönünde somut tespiti bulunduğu belirlendi. Açıkkollu hakkında 'Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın delil yetersizliğinden değil şüphelinin ölümü sebebiyle takipsizlikle sonuçlandığı da saptandı.

POLİSİN İFADESİ İMAMA ULAŞTIRDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tespitlerine göre, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 15 Temmuz askeri darbe girişimi ile alakalı olarak yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Komiser Yardımcısı Çağlar Aydın ifadesinde, FETÖ bünyesinde kendisinden Habib Ertürk isimli şahsın sorumlu olduğunu beyan etti. Bu beyan üzerine Ertürk, İstanbul Kartal'da gözaltına alındı. Habib Ertürk ise sorgusu sırasında itirafçı oldu. Ertürk, örgütteki üst abisinin Fatih kod adlı Gökhan isimli öğretmen olduğunu belirtti.

Yapılan teşhis çalışmasında, Habib Ertürk'ün bahsettiği Gökhan isimli öğretmenin Gökhan Açıkkollu isimli şahıs olduğu kesinleşti. Habib Ertürk ifadesinde, "2014 yılında İstanbul'da ismini bilmediğim devlet okulunda öğretmen olan, Konyalı olduğunu hatırladığım Gökhan Açıkkollu isimli şahıs iş yerime geldi. Devletten biriyle tanışıp görüşmek isteyip istemediğimi sordu. Ben de kabul ettim. Daha sonra Gökhan ile iki-üç hafta aralıklarla buluşup Fetullah Gülen'in internetteki konuşmalarını dinledik. Şahıs beni Kadıköy ilçesinde Komiser olan Çağlar Aydın ile tanıştırdı ve beni Çağlar'ın örgüt sorumlusu yaptı. İki-üç haftada bir Çağlar ile Kartal'da bulunan evimde buluşup internet üzerinden Gülen'in konuşmalarını dinlerdik. 2015 yılında Gökhan, cemaat görüşmelerinin cep telefonuna yüklenen bir program üzerinden yapılacağını söyledi ve programı benim telefonuma yükledi. Ben de aynı programı Çağlar'ın telefonuna yükledim" dedi. Bu ifade üzerine Gökhan Açıkkollu, Ümraniye'deki adresinden gözaltına alındı.

AÇIKKOLLU BYLOCK'ÇU ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıca Gökhan Açıkkollu'nun örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğunu, programda 8154 ID koduyla kayıtlı olduğunu tespit etti. Açıkkollu'nun 'abisi' konumunda olduğu Habib Ertürk isimli örgüt üyesiyle de aynı ByLock grubunda bulunduğu belirlendi. Zaten Habib Ertürk de ifadesinde, Gökhan Açıkkollu ile telefona yükledikleri bir program üzerinden görüştüklerini itiraf etmişti.

Ayrıca, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2017/87 esas sayılı FETÖ davasında 11 Nisan 2017 günü ifade veren Komiser Yardımcısı Mustafa Akmaz'ın da Gökhan Açıkkollu'dan "Konya ilinde Komiser Yardımcısı olarak çalışırken sohbet abimdi" diye bahsettiği saptandı.

İTİRAFÇILAR GÖKHAN AÇIKKOLLU'NUN MAHREM İMAM OLDUĞUNU BU SÖZLERLE AÇIKLIYORDU. ÖLÜMÜNDEN SONRA TAKİPSİZLİK ALAN BYLOCK'ÇU MAHREM İMAM AÇIKOLLU'NUN "AKLANDI" İDDİALARININ GERÇEKLERİ YANSITMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

ÖRGÜT KONUMU: MÜDÜR

Diğer taraftan FETÖ/PDY üyelerinden ele geçirilen ve emniyetteki FETÖ yapılanmasına ilişkin bilgiler içeren flaş bellekte yer alan bilgilerde FETÖ'nün Gökhan Açıkkollu'yu 2005 yılında mahrem olarak görevlendirdiği, 2013 yılında İstanbul bölgesine atadığı, bundan önce Gaziantep bölgesinde örgüt adına çalıştığı, örgütteki konumunun 'müdür' olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bu tespitler doğrultusunda Gökhan Açıkkollu hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçu kapsamında soruşturma yürüttüğü, şüpheli hakkında ölümü sebebiyle takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. 5 Şubat 2017 tarihli takipsizlik kararında, "Şüpheli hakkında 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimine iştirak ettiğinden bahisle soruşturma yapıldığı anlaşılmış ise de; şüphelinin soruşturma aşamasında 5 Ağustos 2016 tarihinde öldüğü, bu nedenle hakkında 'kovuşturma' yapılması imkanının bulunmadığının anlaşılmasına binaen; şüpheli hakkında 'kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' karar verilmiştir" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'da darbe girişiminin ardından gözaltında rahatsızlanıp hayatını kaybeden Gökhan Açıkkollu'nun 'aklanmadığını' açıklamıştı. Twitter hesabından açıklamalarda bulunan MEB müsteşarı Yusuf Tekin, "Adı geçen öğretmenin FETÖ ile irtibatlı olduğu yönünde hukuki karineler Bakanlığımızda mevcuttur. Açıkkolu'nun darbe girişiminden sonra gözaltında iken vefat ettiği ve bu nedenle 657 sayılı DMK 98. Maddesinde sıralanan memuriyet statüsünü kaybettiği için hakkında Bakanlığımızca yürütülen idari tedbirin uygulama imkanı kalmadığından kaldırılmıştır. Kişinin vefat etmesi dolayısıyla hakkında 667 sayılı KHK'nın 4. maddesinin f bendi hükümlerinin de uygulama kabiliyeti kalmadığından Bakanlığımızca kişinin görevden uzaklaştırma tedbiri kararı kaldırılmıştır" diye yazmıştı. Yapılanın 'zorunlu bir idari işlem' olduğunu aktaran Tekin, sözlerini şöyle bitirmişti: "İlgili öğretmen 'suçsuz' falan bulunmamıştır. İlgili haberleri yapanlar keşke resmî yazımızı bir hukukçu ile paylaşsalar ve görüş alsalardı. Kuşkusuz iyiniyetli olsalardı bunu yaparlardı. Kamuoyuna duyurulur."

VEFATINA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gökhan Açıkkollu'nun ölümüyle ilgili ise, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca halen soruşturma yürütüldüğü, Adli Tıp Kurumu'nun Açıkkollu'nun 'kalp kriz' sebebiyle öldüğü yönünde bir rapor verdiği, Başsavcılığın ise Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası'ndan da görüş istediği öğrenildi.





SABAH