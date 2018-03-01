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lar 'de... Nedeni belli oldu

Son 4 günde çok sayıda yönüne doğru geçiş yaptı. Askeri araçların füze deneme atışları için kente geldiği belirtildi.

Askeri araçlar Karadenizde... Nedeni belli oldu
'daki askeri birliklerden çıkış yaptığı belirtilen, üzerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu çok sayıda , 4 gündür Kastamonu üzerinden Sinop yönüne geçiş yaptı. Ankara'daki askeri birliklerden çıkış yapan askeri araçlar, Sinop'ta vatandaşların dikkatini çekti. Üzerinde roket ve ağır silahların da bulunduğu askeri araçların bölgedeki, Roketsan mevkiine doğru geçiş yaptıkları gözlendi. Askeri araçların, füze deneme atışları için şehre geldiği öğrenildi.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 19:06
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