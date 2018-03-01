Erdoğan: Türklerin yaptığını duyunca şok oldular

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Teklif ettiğimiz serbest ticaret anlaşması her iki ülkenin de yararına olacaktır. Bundan korkmaya gerek yok. Barter anlaşmaları da ekonomiyi geliştirecektir.

Afrika'yı sömürmek değil, beraber büyümek istiyoruz. Biz insanı, diğer inanın kurdu olarak değil, Senegal atasözünüzün dediği gibi insanı diğer insanların şifası olarak düşünüyoruz.

195 ülkenin kaderini 5 ülke belirleyemez. Sadece 5 ülkenin dudakları arasına sıkışmış bir kaderi dünya taşıyamaz. Şu anda dünya 2. Dünya Savaşı koşullarını taşımıyor.

Kudüs meselesinde ne oldu? Dünya konuştu, konuşunca 128 ülke tavrını koydu. 8 ülke ABD ile oldu. 128 ülke diğer tarafta yer aldı. Önemli olan haklı olmak.

"SAYIN HOLLANDE FRANSIZLARIN DEĞİL, TÜRKLERİN YAPTIĞINI DUYUNCA ŞOK OLUYOR"

Senegal'de havalimanının Türkler tarafından kısa zamanda yapılmış olması bizim için iftihar vesilesi.

Burada enteresan bir gelişme de oluyor. Sayın Hollande (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı), burada yapılan bir toplantıya geldiğinde, "burayı Fransız müteahhitler mi yaptı" diye soruyor. "Hayır, burayı Türk müteahhitleri yaptı" cevabını alıyor. Tabi o zaman şok oluyor. Bunlar bizim iftihar meselemiz.



Amacımız Türk iş insanlarını Senegal'le çalışmaya teşvik etmek.