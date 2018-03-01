Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın!
Erdoğan, Afrin operasyonunu değerlendirdi. “Karşımıza kim çıkarsa gereğini yaparız” dedi. Net mesaj verdi...
Ne dedik biz? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle, bitecek bu iş.
SERÇE İNLERİNE GİRDİ
İşgalden kurtarılan Afrin'in Sakarkaya Tepesi'nde birbirine bağlı dev çukur ve tüneller görüntülendi.
Teröristlerin ayrıca iş makineleriyle 5 metre derinliğinde hendekler kazdığı tespit edildi.
Tünellerdeki bombalar, gece görüşlü "Serçe" isimli drone'la belirlendi. Hepsi bir bir etkisiz hale getirildi.
Etiketler: ASELSAN , SERÇE , Afrin , Zeytin Dalı Harekatı , Recep Tayyip Erdoğan
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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