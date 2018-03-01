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Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın!

Erdoğan, operasyonunu değerlendirdi. “Karşımıza kim çıkarsa gereğini yaparız” dedi. Net mesaj verdi...

Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın!
'de kim karşımıza dikiliyorsa, biz onların karşısındayız. Değişik çevreler çıkabilir karşımıza. Biz de gereğini yaparız. Birilerinin rahatsız olup olmayacağına bakmayız.

Ne dedik biz? Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu iş için birilerinden icazet alacak değiliz. Ejderhayı yarı canlı bırakmayacaksın. Öyle veya böyle, bitecek bu iş.



SERÇE İNLERİNE GİRDİ
İşgalden kurtarılan Afrin'in Sakarkaya Tepesi'nde birbirine bağlı dev çukur ve tüneller görüntülendi.

Teröristlerin ayrıca iş makineleriyle 5 metre derinliğinde hendekler kazdığı tespit edildi.

Tünellerdeki bombalar, gece görüşlü "Serçe" isimli drone'la belirlendi. Hepsi bir bir etkisiz hale getirildi.
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