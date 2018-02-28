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'dan paylaşımı

'ın eşi , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ", tarihine kara bir leke olarak geçmiş, milletimizin değerlerine yapılmış bir saldırının adıdır" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğandan 28 Şubat paylaşımı
, "Postmodern darbe" olarak nitelendirilen 'ın 21. yılında sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayınladı.



Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"28 Şubat, tarihine kara bir leke olarak geçmiş, milletimizin değerlerine yapılmış bir saldırının adıdır. Milli iradenin gücü ile vesayetlerin, darbelerin tarihini kapatan ülkemiz, demokratik bir düzende güçlenerek büyüyecektir."
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 20:46
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