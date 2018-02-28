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'den yolculara uyarı

Türk Hava Yolları (), yarın 'da etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yolcuların mağduriyet yaşamamaları için terminale erken gelmeleri gerektiğini duyurdu.

THYden yolculara uyarı

'nin resmi nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan verilere göre 1 Mart saat 05.00 itibarıyla 'da kar yağışının etkili olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "1 Mart tarihinde İstanbul Atatürk ve çıkışlı uçuş yapacak yolcularımızın mağduriyet yaşamamaları adına gerek trafikte gerek havalimanında oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak terminalde bulunmalarını önemle rica ederiz." ifadelerine yer verildi.

Yolculardan uçuşlarıyla ilgili bilgilere "www.turkishairlines.com" internet sitesi ile "4440849" numaralı çağrı merkezinden öğrenmeleri istendi.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 20:51
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