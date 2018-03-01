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Sanatçı ve sınır hattına gitti

Bir grup sanatçı ve futbol dünyasından isimler Gaziantep'te düzenledikleri basın toplantısının ardından Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere moral vermek amacıyla sınırına hareket etti.

Sanatçı ve sporculardan oluşan bir grup, Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli Mehmetçik'e moral vermek amacıyla sınırına gitti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "sınır illerine gidin, oradaki halkla buluşun, Mehmetçiğimize moral verin" talimatının ardından 15 Şubat'ta Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ziyaret gerçekleştirdiklerini anımsattı. Bugün de üçüncü kafileyle Kilis sınırına gideceklerini ifade eden Karacan, spor kamuoyunun yakından tanıdığı ve sanatçılarla bu turu tamamlayacaklarını kaydetti. Sınırdaki temasları süresince esnaf ziyareti gerçekleştireceklerini ve Mehmetçik ile buluşacaklarını anlatan Karacan, "Söz konusu insanlara yalnız olmadığını hissettirmek için Kilis'e gideceğiz. Daha önceki ziyaretlerde olduğu gibi buraya bizimle gelen tüm dostlarımızın kalbi bu bölgede atıyor. Biz sadece dünyaya daha güçlü mesaj iletmek için buradayız. 'Ben de gelmek istiyorum' diyen onlarca ünlümüz ile de sınıra gelmeye devam edeceğiz." dedi.

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  • 01 Mart 2018, Perşembe 15:32
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

Türk sanatçısına ve sporcusuna böyle bir MİLLİ DURUŞ yakışır hepsinin yüreğinin vatan sevgisiyle çarptığının göstergesidir bazı hain sanatçılar inşallah ders çıkarmişlardır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.03.2018 16:42
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