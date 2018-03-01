CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun mağdur dediği 'Eyalet Ablası' yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün 'İlkadım eyalet ablası' olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock'a 'Derya55' kullanıcı adıyla 15 bin 891 kez giriş yaptığı belirtilen Derya E.'yi yakaladı. İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla 26 Şubat günü gözaltına alınan Derya E.'nin örgüte ait evler ve örgüt içi evlilik yapılmasına yönelik işler ile ilgilendiği öğrenildi. Derya E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
CHP'Lİ TANRIKULU SAHİP ÇIKTI
FETÖ'ye yönelik mücadeleden rahatsız olan CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu yine baltayı taşa vurdu. Tanrıkulu bu kez Samsun'da gözaltına alınan İlkadım 'Eyalet Ablası' Derya Erkan üzerinden duygu sömürüsü yaptı. Twitter'dan Erkan'ın bebeğiyle olan fotoğrafının altına "Bu fotoğraftaki bebeğin adı Semih,1 yaşında ve anne sütü alıyor. Annesi Derya ve babası Erdal Erkan Samsun'da gözaltında. Semih bebek komşuda. Bu vicdansızlığa son verin" diye yazdı. Ancak Derya Erkan'ın çocuğunu, tahsis edilen odada istediği zaman günde 2-3 kez emzirdiği öğrenildi. Tanrıkulu'nun sanki mağdurmuş gibi algı yaratmaya çalıştığı Erkan'ın 15 bin 891 kez ByLock'a girdiği, kod adının "Derya55" olduğu tespit edildi. Erkan'ın eşi Mehmet Erkan'ın da firari durumda olduğu, çiftin terör örgütü elemanları arasında evlendirme ve kamuya militan yerleştirmede görev aldığı belirlendi.
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Bu adamdan baska ne beklenirki
sen şerefsizliğe sonver..pis terör savunucusu
chp teröre sahip çıkar vatana değil zaten zihniyeti bu
BUNLAR NASIL İNSAN NASIL MÜSLÜMAN. SANKİ 15 TEMMUZDA O KADAR İNSANI BAŞKALARI ŞEHİT. ETTİ. İNSANIN AZICIK VİJDANI SIZLAR. ALLAHIN CC. HUZURUNDA NASIL HESAP VERİRİZ DER. İNSANIN İÇİNDE İMAN OLMAZSA VİJDANDA OLMAZ DEMİ.
O serefsiz kadini Sudan hapishanelerine gönderin
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