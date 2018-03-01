;
Yol Durumu
  1. Afrin'de o bölgeler gece yarısı alındı

Meteoroloji uyarmıştı! 'a beklenen yağış geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı kar uyarısı sonrası beklenen yağış 'da dün başladı. İstanbul'da kar kalınlığı 4-5 santimi bulurken, hava sıcaklığı da eksi 3 dereceye kadar düştü. Milyonlarca öğrenci okulların tatil edilmesi için sosyal medya üzerinden Vali Vasip Şahin'e çağrıda bulundu. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Ankara'da kar yağışı sürecek mi? İzmir'de kar yağacak mı? İşte il il 1 Mart 2018 ...

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbula beklenen yağış geldi

Meteoroloji günlerdir için uyarı üstüne uyarıda bulunurken beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbullular sabah uyandıklarında bembeyaz bir örtüyle karşılaştı. Öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ederken, Vali Vasip Şahin'den bu yönde bir açıklama gelmedi. Peki önümüzdeki günlerde İstanbul'da nasıl olacak? Kar yağışı sürecek mi? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

Etiketler: , , , , ,
  • 01 Mart 2018, Perşembe 10:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar