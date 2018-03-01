Meteoroloji günlerdir İstanbul için uyarı üstüne uyarıda bulunurken beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbullular sabah uyandıklarında bembeyaz bir örtüyle karşılaştı. Öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ederken, Vali Vasip Şahin'den bu yönde bir açıklama gelmedi. Peki önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı sürecek mi? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'a beklenen yağış geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı kar uyarısı sonrası beklenen yağış İstanbul'da dün başladı. İstanbul'da kar kalınlığı 4-5 santimi bulurken, hava sıcaklığı da eksi 3 dereceye kadar düştü. Milyonlarca öğrenci okulların tatil edilmesi için sosyal medya üzerinden Vali Vasip Şahin'e çağrıda bulundu. Peki İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Ankara'da bugün hava nasıl olacak? İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da kar yağışı sürecek mi? Ankara'da kar yağışı sürecek mi? İzmir'de kar yağacak mı? İşte il il 1 Mart 2018 hava durumu...
Etiketler: Hava durumu , Doğu Akdeniz , İç Anadolu , Güneydoğu Anadolu , Doğu Karadeniz , İstanbul
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