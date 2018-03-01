Meteoroloji günlerdir İstanbul için uyarı üstüne uyarıda bulunurken beklenen kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi. İstanbullular sabah uyandıklarında bembeyaz bir örtüyle karşılaştı. Öğrenciler okulların tatil olup olmadığını merak ederken, Vali Vasip Şahin'den bu yönde bir açıklama gelmedi. Peki önümüzdeki günlerde İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı sürecek mi? İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?