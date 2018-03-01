41 kere maşallah

Zeytin Dalı Harekatı, 41’inci gününe girdi. Şimdiye kadar 2 bin 184 terörist etkisiz hale getirildi. Hainlerin kaçarken gizledikleri mayınlar tek tek imha edildi. Kilis hattında 60, Hatay hattında da 80 km’lik sınır hattı terörden temizlendi...
Mehmetçik Afrin'de destan yazmaya devam etti. Afrin'deki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı hız kesmedi. Harekat 41'inci gününe girdi. Şimdiye kadar 2 bin 184 terörist etkisiz hale getirildi. TSK ve ÖSO, Kilis hattında yaklaşık 60, Hatay hattında da yaklaşık 80 kilometrelik sınır hattını terör örgütünden temizledi. Böylece terör örgütünün, Türkiye sınırıyla irtibatı kesildi. TSK ve ÖSO hilali kurarken, Afrin kırsalındacoğrafi koşullara göre 11-13 kilometrederinliğe girdi.
İLK OPERASYON CİNDERES'E 'Hilal'in tamamlanmasının ardından gözler Raco ve Cinderes'e çevrildi. Meskun mahaldeki ilk operasyonların Cinderes'te başlayacağı belirtildi. Operasyonlar sürerken teröristlerin kaçtıkları köyleri mayınlarla tuzakladıkları belirlendi. Afrin'in kuzeydoğusundaki Şeran beldesine bağlı Zeytune köyünde teröristler karargah olarak kullandıkları binanın etrafına 6 adet patlayıcı tuzakladıkları tespit edildi. Mayınlar imha edildi.
İŞTE OPERASYON ANI Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG'li teröristlerden kurtarılan Ankala ve Sinara köylerinde çekilen görüntüler yayınlandı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin girdiği köylerde alınan video kaydında, sıcak çatışma anları yer aldı. Söz konusu iki köy, Hatay Kırıkhan'ın karşısında, Şeyh Hadid'in hemen güneyinde yer almaktaydı.
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