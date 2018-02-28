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Moritanyalılar ’ı coşkuyla karşıladı

Cumhurbaşkanı dört ülkeyi kapsayan turu kapsamında geldiği Moritanya’da büyük coşkuyla karşılandı.


Başkent Novakşot'ta 'ın güzergahı üzerinde toplanan kalabalık, iki ülke bayraklarını sallayarak Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.
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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 20:27
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