Soy ağacı, şehitlik derken şimdi de mezar yeri...
Sivas Belediyesi’nin akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği yazılımla bilmeyenler dedelerinin mezarını internet üzerinden öğrenip, fotoğrafına bakarak Fatiha okuma imkanı buluyor.
Sivas Belediyesi ise akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği bir yazılım ile Türkiye'de bir ilke imza attı. Dedelerinin veya diğer yakınlarının mezar yerini bilmeyenler, internet üzerinden mezar yerlerini öğrenebiliyor.
Vatandaşlar akrabalarının mezarının resmini görüyor ve ekran başından Fatiha okuyabiliyor. Bir çok kişi yakınlarının mezar yerini öğrenmek için şimdiden sisteme akın etmiş durumda.
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Sistemde Sivas'ın en büyük mezarlıklarından biri olan Tekke Mezarlığı verileri mevcut. İsteyenler, mezarlık.sivas.bel.tr isimli web sitesine girip, kimlik numarası, mevta numarası, ad, sokak, anne veya baba isimlerini girerek mezar yerlerini tespit edebiliyor.
Etiketler: Sivas Belediyesi , soy ağacı , İnternet , Türkiye
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