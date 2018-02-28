;
Yol Durumu
  1. AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı
  2. Taşımalı eğitim!

, şehitlik derken şimdi de mezar yeri...

’nin akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği yazılımla bilmeyenler dedelerinin mezarını üzerinden öğrenip, fotoğrafına bakarak Fatiha okuma imkanı buluyor.

Soy ağacı, şehitlik derken şimdi de mezar yeri...
E-Devlet üzerinden açılan bilgi sistemi yoğun ilgi görürken birçok kişi ismini bile duymadıkları dedelerinden haberdar oldu.

ise akıllı şehircilik uygulamaları kapsamında geliştirdiği bir yazılım ile 'de bir ilke imza attı. Dedelerinin veya diğer yakınlarının mezar yerini bilmeyenler, üzerinden mezar yerlerini öğrenebiliyor.



Vatandaşlar akrabalarının mezarının resmini görüyor ve ekran başından Fatiha okuyabiliyor. Bir çok kişi yakınlarının mezar yerini öğrenmek için şimdiden sisteme akın etmiş durumda.

SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Sistemde Sivas'ın en büyük mezarlıklarından biri olan Tekke Mezarlığı verileri mevcut. İsteyenler, mezarlık.sivas.bel.tr isimli web sitesine girip, kimlik numarası, mevta numarası, ad, sokak, anne veya baba isimlerini girerek mezar yerlerini tespit edebiliyor.
Etiketler: , , ,
  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 18:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar