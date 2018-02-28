Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'deki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 13.30'da Moritanya'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan için Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda resmi uğurlama töreni düzenlendi.

Moritanya ise Türkiye'den ilk yapılan üst düzey ziyaret için adeta seferberlik ilan etti.Yerel basında çıkan haberlere göre, sosyal medya üzerinden haberleşen binlerce Moritanyalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti esnasında "destek gösterisi" düzenleme çağrısı yaptı.





İLK KEZ GELİYOR

Sosyal medya paylaşımlarında, Erdoğan'ın ziyaretinin kardeş ülke Türkiye'den cumhurbaşkanlığı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğu vurgulandı.

ESNAF DA İNDİRİM YAPTI

Öte yandan, başkent Novakşot'ta Türk ürünleri satan yerel esnaf, Erdoğan'ın tarihi ziyareti dolayısıyla yüzde 50 indirim yaptıklarını duyurdu. Mağazalara "Hoş Geldin Erdoğan" yazılı pankartlar ve Cumhurbaşkanı'nın posterleri asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dört ülkeyi kapsayan Batı Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'den Moritanya'ya geçti. Erdoğan, Novakşot'taki temasları kapsamında Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdulaziz ile bir araya gelecek.



AFRİKA TURUNDA KİMLER VAR?

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a ziyarette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik ediyor.







BATI AFRİKA'DAKİ STRATEJİK ÜLKE MORİTANYA

Yarı başkanlık sistemi ile yönetilen Moritanya İslam Cumhuriyeti, coğrafi konumu itibarıyla Batı Afrika'da önemli bir yerde bulunuyor.

Atlas Okyanusu kıyısında, Batı Sahra ile Büyük Sahra ve Akdeniz'e bağlantılı stratejik konumda yer alan Moritanya, 1 milyon 30 bin 700 kilometrekare yüzölçümüne sahip.

Komşuları Cezayir, Mali, Senegal ve Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti olan Moritanya'nın nüfusu ise resmi kayıtlara göre 4 milyon 248 bin.

Moritanya'da yaygın olarak Mağrip Arapçasının bir lehçesi olan Hasaniye Arapçası konuşuluyor. Eski Fransız sömürgesi olan Moritanya'da resmi dil olan Arapçanın yanı sıra Fransızca, Volof ve Soninke konuşulan diller arasında yer alıyor.

Ülkede başta Morolar olmak üzere Halpular, Takruriler, Soninkeler ve Bambaralar gibi farklı etnik gruplar bulunuyor.

Ülkedeki etnik çeşitlilik kültürel anlamda bir zenginlik sayılsa da zaman zaman ortaya çıkan etnik gerilimler ülke istikrarı açısından risk unsuru olmaya devam ediyor.

Yönetim şekli cumhuriyet olan Moritanya'nın darbe tarihi ise dikkati çekiyor. Asker nüfuzunun güçlü olduğu ülkede bugüne kadar 16 darbe girişiminden 3'ü başarılı oldu.

MORİTANYA SAHİLLERİNDE TÜRK TEKNELERİ

Türkiye ile Moritanya arasında her ne kadar ortak kültürel ve tarihi bağlar bulunsa da iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerde 2008'den sonra gerçek anlamda gelişme yaşandı.

Eski Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sonrası 2010'da Moritanya Devlet Başkanı Aziz'in Türkiye'ye gelmesi ve karşılıklı büyükelçiliklerin açılması ikili ilişkilere büyük bir ivme kazandırdı.

İki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirme hedefiyle Karma Ekonomik Komisyon mekanizması ve Türkiye-Moritanya İş Konseyi kuruldu. Bunun neticesinde karşılıklı ticaret hacmi 2008'de 22 milyar dolarken 10 yılda 131,9 milyon dolara yükseldi.

Türk şirketleri Moritanya'da inşaat ve mobilyacılık sektörlerinin yanı sıra özellikle balıkçılık alanında faaliyet gösteriyor. Halihazırda Türk girişimcilere ait 40'tan fazla balıkçı teknesi Moritanya sahillerinde balık avlıyor. Ülkede ayrıca balık unu ve balık yağı üreten Türk şirketleri de bulunuyor.

Türkiye Moritanya'dan balık, metal cevherleri, yem mamulleri, ham ve hazır deri ithal ediyor. Başlıca ihracat malzemelerini ise demir, çelik, hububat, sanayi kollarında kullanılan makine ve teçhizat, kahve, çay, baharat, ulaşım araçları, tekstil, mobilya, kauçuk, petrol, işlenmiş yağ ve plastik mamuller oluşturuyor.