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için yeni karar

'ta 13 Mart 2016'da gerçekleştirilen bombalı araçlı terör saldırısına ilişkin açılan davada ara karar açıklandı. Mahkeme, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alınıp serbest bırakılan 'nin eski eş başkanı 'ün iadesi için talepte bulunma kararı aldı.

Salih Müslüm için yeni karar

'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili 'nin eski eş başkanı ile 'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 55 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

4. görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

TUTUKLU SANIKLAR DURUŞMADA HER ŞEYİ İNKAR ETTİ
Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin, Suphi Akbaş, Azamettin Karakoç, Sebahattin Karakoç ve Semih Yürek, bombalı terör saldırısında sorumluluklarının bulunmadığını iddia ederek, tahliyelerini talep etti.

MÜSLÜM İÇİN İADE TALEBİ
Sanık savunmalarının ardından ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın sanıklarından Müslüm'in iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 5 Haziran 2018'e erteledi.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 16:06
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