Salih Müslüm için yeni karar

Ankara Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısı ile ilgili PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslüm ile PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 55 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

TUTUKLU SANIKLAR DURUŞMADA HER ŞEYİ İNKAR ETTİ

Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar Mehmet Veysi Dolaşan, İbrahim Halil Demirer, Velat Cin, Suphi Akbaş, Azamettin Karakoç, Sebahattin Karakoç ve Semih Yürek, bombalı terör saldırısında sorumluluklarının bulunmadığını iddia ederek, tahliyelerini talep etti.

MÜSLÜM İÇİN İADE TALEBİ

Sanık savunmalarının ardından ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Davanın sanıklarından Müslüm'in iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 5 Haziran 2018'e erteledi.