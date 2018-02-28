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Köprü ve otoyollardan cezasına onay çıktı!

Anayasa Mahkemesi köprü ve otoyollardan te alınan cezayı uygun bularak yapılan itirazı reddetti. Bu karara göre köprü ve otoyollardan geçerken ücret ödemeyenlere geçiş ücretinin 10 katı kadar ceza kesilebilecek.

İstanbul'da bir şirket aracına köprü ve otoyoldan ücret ödemeden geçilmesinden dolayı kesilen geçiş ücreti ve geçiş ücretinin on katı tutarındaki cezanın tahsili için başlatılan icra takibine karşı, cezanın iptali için Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu.Başvuru sonrası mahkeme itiraz konusu kuralların Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak yürütmenin durdurulmasını istedi.

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  • 28 Şubat 2018, Çarşamba 16:18
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