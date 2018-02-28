Hükümetten Cinsel istismar yasası ile ilgili flaş açıklama

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, cinsel istismar düzenlemesi ile ilgili olarak CHP'yi ziyareti ardından kameraların karşısına geçti.



Akdağ yaptığı açıklamada, "CHP ve MHP ziyadesiyle bu konuya destek oluyor. Prensipte CHP'den faklı düşünmüyoruz. Tasarıyı 10 gün içinde getirmeyi planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, bugün konuya ilişkin Anadolu Ajansı'na yaptığı çocuk istismarı düzenlemesi ile yaptığı açıklamada , "Bu mevzuyla alakalı olarak bugün MHP ve CHP gruplarını ziyaret edeceğim." açıklamasında bulunmuştu.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET DÜŞÜNÜYORUZ"

Çocuk istismarı hakkında Akdağ, "Böyle kötü bir fiili işlemiş sonra da yavrumuzun hayatına kıymış birisi için doğrusu ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz." demişti.

"BÜTÜN İLLERİMİZDE ÇİM'LERİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ"

Öte yandan Akdağ, "Sağlık Bakanlığımız, Çocuk İzlem Merkezlerinin (ÇİM) 2018'de toplam etki alanının, nüfusun yüzde 78'ine ulaşmasını hedeflemişti. Şöyle bir karar aldık; nüfusun yüzde 100'üne ulaşacak. Bütün illerimizde ÇİM'leri yaygınlaştıracağız." şeklinde konuşmuştu

ÇOCUK İSTİSMARI DÜZENLEMESİYLE İLGİLİ CHP VE MHP'YE YAPACAĞI ZİYARET

Akdağ, "Elbette oy birliğiyle geçmesi arayışı içindeyiz, zaten bu diyaloğu onun için kuruyoruz. Esneklik dediğimiz konu da bir husustan taviz vermek anlamında değil, en doğruyu bulmak anlamında elbette esnek olmalısınız." ifadelerine yer vermişti.